“İzmir lojistik sektöründe yeniden konumlanmalı”

Özlem SARSIN

Logistech Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı’nın açılışını gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay İzmir’in kalkınmasında en dinamik sektörlerden birinin lojistik sektörü olacağını vurguladı.

Tugay, “Özellikle Aliağa bölgesinde kapasiteleri her geçen yıl artan limanlarımız belli ki İzmir’i tekrar lojistik anlamda hareketlendirecek. Kemalpaşa’da yapımı devam eden lojistik merkezi de bu ticaret potansiyelini geliştiren bir yatırım olacak. Bütün bunları destekliyoruz.

Ülkemiz Dünya Bankası tarafından ölçülen lojistik performans endeksi sıralamasında 2018 yılında 47. sırada yer alırken 2023 yılında 38. sıraya yükseldi. Hedef 2028 yılında 25. sıraya yükselmek. Bu gelişmeler İzmir’in sektörde yeniden konumlanması gerektiğini ortaya koyuyor” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay henüz üçüncüsü düzenlenen Logistech Lojistik Depolama ve Teknolojileri Fuarı’nın geçen seneye oranla yüzde 50 oranında büyüdüğünü söyledi.

Fuara olan ilginin her yıl katlanarak arttığını söyleyen Tugay, “Bu yıl düzenlediğimiz fuar geçen seneye oranla yüzde 50 büyüdü. Nitelikli katılımcı ve ziyaretçi sayısı artıyor. Stant alanları 11 bin metrekareyi aştı. Türkiye’nin en büyük lojistik fuarı olma niteliği taşıyor. Bu sene fuara 7 ülke ve Türkiye’den 9 şehir katıldı. Toplam 145 katılımcı yer aldı. Ziyaretçi ülke sayısı 25, ziyaretçi şehir sayısı ise 29 oldu. 20 binin üzerinde aktif ziyaretçi bekliyoruz” dedi.

“Pire Limanı yerine İzmir’’

Ticarette deniz yolu taşımacılığının önem kazandığını ve İzmir’in limanları ile öne çıktığını ifade eden Tugay, “4,5 milyon nüfusu ile İzmir dünyanın önemli merkezlerine birkaç saatlik uçuş noktasında. 13 limanı ile çok önemli bir potansiyele sahip. Bu ortamda Logistech Fuarı’nı bu potansiyeli harekete geçirmek için başlattık.

Fuarımızı İzmir’i Türkiye’nin lojistik üssü yapma hedefi ile düzenlemeye devam ediyoruz. Çin öncülüğünde hayata geçirilen bir kuşak bir yol projesinde karayolunda İstanbul’un deniz yolunda da Atina Pire Limanı yerine İzmir’in ortak koridorda batıya açılan kapı olmasını hedefliyoruz. Bunun için ulusal ve uluslararası lojistik sektörünü bu fuarda bir araya getiriyoruz” dedi.

“Çin’in kuşak yol projesi Türkiye’yi transit ülke konumuna getirdi”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, son dönemde ortaya çıkan ticaret koridorlarının Türkiye’nin lojistik sektörü stratejilerinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. Kıran, “Çin’in kuşak ve yol inisiyatifi bu koridorlardan şu an için en dikkat çekeni olarak öne çıkmaktadır.

Çin’in bu global projeyi hayata geçirmesi Türkiye’yi Asya ve Avrupa arasında önemli bir transit ülke konumuna getirmiştir. Yakın dönemde Irak ile imzaladığımız Kalkınma Yolu projesi ise Basra Körfezi’ni Türkiye üzerinden Avrupa’ya ve Orta Asya’ya bağlarken bu güzergâh bölgedeki yüklerin Avrupa ve Orta Asya’ya erişiminde ciddi kolaylık sağlayacak ve ticaretin artmasına katkıda bulunacaktır. Tüm bu projeler Türkiye’nin lojistik ağlarının genişlemesine ve uluslararası ticaret ilişkilerinin güçlenmesine olanak sağlamaktadır.

Aynı zamanda bu koridorların etkin bir şekilde kullanılması Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve küresel rekabet gücüne önemli katkılar sunmaktadır. Deniz ve kara taşımacılığı arasındaki entegrasyon lojistik sektörünün verimliliğini artırmakta kritik bir rol oynamaktadır. Türkiye bu entegrasyonu sağlamak amacı ile çeşitli projeler geliştirmiştir. Marmaray Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projeler deniz ve kara taşımacılığı arasında kesintisiz bir bağlantı sağlayarak lojistik süreçleri daha da verimli hale getirmektedir” dedi.