Japon devi Torbalı’da günde 35 traktör üretecek

İzmir ve Türkiye ekonomisinin lokomotif bölgelerinden olan Torbalı, ev sahipliği yaptığı dev firmalara bir yenisini ekledi. Endüstriyel motorlar, iş makineleri, tarım makine ve ekipmanları, enerji sistemleri, deniz araçları ve ekipmanları üretiminde dünyanın önde gelen şirketlerinden birisi olan Japon merkezli Yanmar Türkiye Makine A.Ş, Torbalı’da 25 bin m2 alanda bir fabrika yatırımına imza attı.

Bölgede montajı gerçekleştirilecek traktörler, Avrupa başta olmak üzere Ortadoğu ve Afrika pazarlarına ihraç edilecek. Yanmar Türkiye Başkan Yardımcısı Volkan Karatoklu ile birlikte Fabrika Müdürü Gökçen Tarkan Aydoğan ve ekibinden yatırım hakkında bilgi alan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, “Yanmar Türkiye, günde 35 traktör üretim kapasitesi ile ilçemizin önemli ihracat firmalarından biri olacak” dedi.

67'si yabancı sermayeli olmak üzere bin 120 adet üretim tesisinin Torbalı’da faaliyet gösterdiğini belirten Olgun, “Torbalı'nın 1 milyar 341 milyon dolarlık ihracatı ile 100'ü aşkın ülke ile lojistik ağı bulunmaktadır. Kentimizin içinden otoban ve otoyol geçmekte ayrıca demiryolu ve İZBAN hattının üzerinde yer almaktadır. Adnan Menderes Havalimanı'na 25 kilometre, Alsancak Limanı'na ise 40 kilometre mesafede yer alan ilçemiz, İstanbul-İzmir Otoyolu'na da bağlantısı bulunmaktadır" dedi.

Türkiye’de ikinci üretim tesisi

Torbalı’da Abdulvahap Olgun ve ekibinin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirten Fabrika Müdürü Gökçen Tarkan Aydoğan, “Türkiye’deki ikinci üretim tesisimizi Torbalı’da faaliyete geçiriyoruz. Şu anda 76 personelimizle çalışmalara başladık. Yakın zamanda 125’e çıkmasını planlıyoruz. Bizler burada olmaktan çok mutluyuz. Yanmar Türkiye ailesi olarak ülkemizi; üretim, lojistik ve mühendislik üssü yapmak için canla başla çalışmaya gayret edeceğiz” dedi.