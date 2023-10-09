Japon Fanuc, Anadolu’ya test merkezleri açacak

Mehtap HALICI

Geçen yıl dünyada 195 milyar dolara ulaşan endüstriyel otomasyon pazar büyüklüğü, yüzde 9 oranındaki yıllık bileşik büyüme oranıyla 2023’ü 223 milyar dolarla kapatması hedefleniyor. Otomasyon sektörünün 2030’a kadar ise büyüklüğünün 459 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Vizyon 100 Platformu’nun Cumhuriyetin 100’üncü yılı temasıyla düzenlediği Dijital CEO ve Liderler Zirvesi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Fanuc Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, endüstriyel otomasyon sektörünün önümüzdeki 10 yılda daha da büyüyeceğini söyledi. Yiğit, fabrika otomasyonu üreticilerinden Japonya merkezli Fanuc’un da, Türkiye’deki yatırımlarını sürdüreceğini kaydetti.

Verimli ve sağlıklı büyüme hedefi

Türkiye’nin Fanuc için çok iyi bir pazar olduğunu belirten Alper Yiğit, “Gelişmiş ülkelerdeki otomasyon endüstrisi Türkiye ile kıyaslandığında Fanuc’un buraya yatırım yapması daha anlamlı.

Çünkü biz verimli ve sağlıklı büyümek istiyoruz. Bunun için de Türkiye’deki yatırımlarımıza ayrı bir önem veriyoruz” dedi. Özellikle bir Japon firmasının farklı yerlere, ülkelere bina yatırımı yapmasının kolay olmadığının altını çizen Teoman Alper Yiğit, “Fanuc, otomasyonu kendi fabrikalarında kullanıyor.

Çin’e, Tayvan’a gitmeye ihtiyaç duymuyor. Ancak Türkiye gelişen dinamik bir pazar. Farkındalık da ciddi şekilde artıyor. Şimdi Türkiye’deki yatırımlarımızı Anadolu’ya yoğunlaştıracağız. Kayseri, Konya ve Bursa önceliğimiz olacak. Çünkü bu yerlerde sanayi var. Buralarda ürünleri ve uygulamaları gösterebileceğimiz test merkezleri açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Yarının sanayicileri gençler”

Teoman Alper Yiğit, Sancaktepe’de 300 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdikleri teknoloji merkezlerine Mart 2024’te taşınacaklarını kaydetti. Bu merkezde sanayiciye üretim proseslerini dokunarak ve uygulayarak anlatmak istediklerini ifade eden Yiğit, sözlerine şöyle devam etti: “Burası ürünlerimizi çalıştırıp sergileyeceğimiz ve sektöre nitelikli eleman yetiştireceğimiz bir gösterim alanı ve uygulama merkezi olacak. Sadece sanayiciye değil üniversitedeki gençlere de dokunacağız.

Çünkü üniversiteden mezun olan bir gencin ne yapacağını bilememesi kadar bu ülkeye zarar veren bir şey yok. Bu şekilde zaman ve para kaybı yaşıyoruz. Zaten buna çok tahammülü olan bir ülke de değiliz. Yaptığımız bu merkezde teoriden çok pratik şekilde sanayiciyle üniversiteliyi buluşturma amacındayız. Çünkü yarının sanayicileri bu gençler olacak.”

Türk yöneticiler dünyada daha değerli olacak

Vizyon 100 Platformu Kurucusu Berkay Güner, özel sektör bazında Türkiye GSYH’nin yüzde 75’ni oluşturan kurumların yöneticilerinin katıldığı Dijital CEO ve Liderler Zirvesi’nin, önümüzdeki yıldan itibaren global kurumların üst düzey yöneticilerini de ağırlamayı hedeflediğini söyledi. Güner, “Özellikle global şirketlerin ve global yatırımcıların dünya yöneticileri bu zirvede yer aldıkça; ülkemizin çekim gücüne katkı sağlanacak.

Şirketlerimizin ve girişimlerimizin değerleri artacak. Türk yöneticiler dünya çapında daha da değerli hale gelecekler” dedi. Etkinlikte sanayi ve üretim, perakende, finans ve ödeme sistemleri, teknoloji ve altyapı, insan ve sağlık, ulaşım ve otomotiv, kargo ve lojistik ve girişimcilik olmak üzere 8 ana başlık ele alındı ve “Dijital CEO / Gelecek 100 Yıl / 2023” başlıklı kitabı katılımcılara basılı olarak sunuldu.