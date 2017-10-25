Joker Menü garsonları dijitalleştirdi

25 Ekim 2017

Göker Toplu, Orçun Özyurt ve Ahmet Aygün tarafından kurulan ve şu an 12 kişilik bir ekiple yoluna devam eden Joker Menü de restorana gitmeden üye restoranlardan yemek siparişi mobil olarak veriliyor, ödeme mobilden yapılabiliyor.



Yemek hazır olduğunda sipariş sahibi bilgilendiriliyor. Böylece sıra beklemeden ve zaman kaybı yaşamadan yemek yeme olanağı sağlıyor.

Hedef, 50 bin kullanıcı

Ocak 2016’da, özellikle yoğun çalışan ve kısıtlı zaman aralıklarında yemek yeme olanağı bulan çalışanların bu zamanını verimli değerlendirme fikrinden doğan Joker Menü’nün kurucu ortağı Göker Toplu, ilk pilot çalışmayı Mart 2016’da İstanbul/Palladium AVM’deki beş restoranda yaptıklarını söylüyor. Göker Toplu, "Aralık 2016’da, İstanbul’da iş merkezlerinin yoğun olduğu Maslak-Şişli hattında faaliyet göstermeye başladık. İstanbul’da toplam 16 AVM ve iş merkezinde, 100’e yakın restoranla çalışıyoruz" diyor.



2018 başında, İstanbul’da 60 AVM ve iş merkezinde, 500 restoranda yer almak istediklerini dile getiren girişimci, İstanbul’da yayılmaya önem verdiklerini ve özellikle Güneşli ve Bakırköy bölgesine odaklanacaklarının bilgisini veriyor. Ankara’ya açılmak için görüşmeler yaptıklarını da aktarıyor.



Android ve IOS uygulaması bulunan Joker Menü’de kredi kartıyla, BKM Express’le ve Multinet, Ticket gibi yemek kartlarıyla ödeme yapılabiliyor. 15 bini aktif olmak üzere toplam 25 bin kayıtlı kullanıcısı olan Joker Menü, yıl sonuna kadar 35 bini aktif, toplam 50 bin kayıtlı kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.



Günde 100 sipariş aldıklarını söyleyen Göker Toplu, Joker Menü üzerinden verilen siparişlerin restoranların ortalama sepet tutarından yüzde 20 fazla olduğunu kaydediyor. Birlikte çalıştıkları işletmeler için önemli bir gelir modeli yarattıklarından bahseden Toplu, "İşletmeler için ‘dijital garson’ işlevi görüyor, işletmelerin mevcut insan kaynağına katkı sağlayarak işlerini kolaylaştırıyoruz. Bu, müşteri sadakatini ve memnuniyetini de yükseltiyor" diyor. Kullanıcılara mobilden rezervasyon olanağı sunan Joker Menü’nün işletmelerden talebi ise yüzde 5+KDV olarak belirlenmiş durumda.