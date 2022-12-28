Kadayıfzade, Dubai ile yurt dışındaki şube sayısını üçe çıkaracak

İstanbul’da şubeleri bulunan Kadayıfzade’nin yönetiminde “vizyoner ve yenilikçi” üçüncü kuşak olan İkbal Küsbeoğlu var. Aynı zamanda bir “tat avcısı” olan Küsbeoğlu, “her şubeye imalathane açmayı kural edindiklerini” belirtiyor. Bunun nedenini, “Müşteriye anında sıcak tatlılar sunmak” olarak anlatan Küsbeoğlu, “Genellikle sektörde ana bir merkezde üretim yapılır ve ürünlerin şubelere transferleri sağlanır. Ama ben o yönteme karşıyım. Bu nedenle biz her daim taze malı müşterimize sunmalıyız diye şubelere imalathane açtım” diyor.

“İcat etmedik, yorumladık”

İstanbul’da açtığı 6 şubesi ile kısa sürede Kadayıfzade markasını bilinir ve aranır hale getirdiklerini anlatan İkbal Küsbeoğlu, şubelerinde kadayıfın yanı sıra fıstık ezmesi ve baklava da bulunduğunu kaydederek, “Ama mağazalarda tatlıların lokomotifi kadayıfımız” vurgusunu yapıyor. İkbal Küsbeoğlu, marka, üretim ve açılan şubelerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Öncelikle niş mağazalar açmak hedefimdi. Bu nedenle İstanbul’da belli merkezleri belirledim ve buraları açtım. İçinde imalat yapılan mağazalarımız çok ilgi gördü. Biz kadayıfı icat etmedik. Kendimize göre yorumladık. Formülü bize ait olan yöntemle mağazalardaki açık mutfaklarda yerinde üretim yapılması müşterilerde güven sağladı. Yağı, fıstığı ve unu Gaziantep’ten özenle seçip getiriyoruz. İmalatın başında olan babam Mehmet Sait ve kardeşim Hasan kaliteli malzemeleri tadı doyumsuz ürünler haline sokuyor. Bir kez ürünlerimiz tadan kişiler müdavimimiz oluyor. Hatta mağazalara geldiklerinde ‘şu an fırında pişen ürün varsa onu da beklerim’ diyenler bile çıkıyor. Kadayıfa yaptığımız farklı dokunuşlar ile sektörde fark yarattık.”

Verilen bilgiye göre, İstanbul’daki 6 mağaza dışında Amsterdam ve Rotterdam’da da şubeleri olan Kadayıfzade’nin hedefi kadayıfı dünya markası yaratmak. Şirket bu nedenle Avrupa’ya adım attı. Kadayıfzade’nin Hollanda’da 2 yurtdışı şubesi var. Yeni yılda Dubai’de de bir şube açılması gündemde. Yeni yılda başka Avrupa başkentlerinde Kadayıfzade’lerin açılması gündemde.