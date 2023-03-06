Kadın Dostu Markalar 2023 Farkındalık Ödülleri’ni kazananlar açıklandı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kadın Dostu Markalar Platformu Farkındalık ödüllerini kazananlar açıklandı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği, Kadın Girişimi ve Kadın Gücünün Desteklenmesi, Eğitimde Fırsat Eşitliği, Teknoloji, Spor, Sanat, Bilim gibi Alanlarda Kadınların ve Kız Çocuklarının Desteklenmesi ve Bu Yönde Bilinç Oluşturulması, Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve İyileştirme, Eşit Haklar ve Eşit Yönlü İletişim İçin Toplumsal Bilinç Oluşturma, Eğitim ve Sosyal Fayda İçerikli Programlar kategorilerinde ödül verilen ve her yıl büyük bir organizasyonla düzenlenen ödül töreni, bu yıl Kahramanmaraş merkezli, Türkiye’nin Güneydoğusunda büyük yıkıma sebep olan depremler sebebiyle 24 Mayıs tarihine ertelendi.

Ana teması “Dönüşüm” olan ve İş Sanat’ta gerçekleştirilecek “Farkındalık Ödülleri” programında; odağında kadın ve eşitlik olan, iş dünyasında, teknolojide, sanatta, sporda, toplumda ve hayatın her alanında kadının hak ettiği eşit temsil ve özgürlüğe kavuşana kadar var gücüyle mücadele eden markalar buluşacak.

Deprem bölgesinde yaraları sarmak için “İyiliğe Bir Nefes” ve “İyiliğe Bir İlmek” projelerini başlattı

Ödül alan markaları kutlayan ve programı ülkemizi derinden sarsan depremler sebebiyle ertelediklerini söyleyen Kadın Dostu Markalar Platformu Genel Müdürü Nazlı Demirel, gerek sosyal yaşamda gerek iş yaşamında kadın erkek eşitliği ve güzel bir gelecek için daha fazla farkındalık adımına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Bu yıl yine, birbirinden değerli markaların her biri çok özel projeleri ile ödüle layık görüldüğünü aktaran Demirel, ödül töreninin ana temasının “Dönüşüm” olduğunun altını çizdi. Ülkemizi yasa boğan ve hepimizi derinden sarsan depremler sonrası çok anlamlı iki projeye start verdiklerini de belirterek şöyle konuştu:

“Depremin, kuşkusuz ki izlerini silmek çok zor. Yaraları sarmak oldukça zaman alacak. O sebeple, bu süreçte istikrarlı olarak bölgeye temas etmek, olabildiğince kapsayıcı projelerle bölgedeki insanların moral ve motivasyon kaynağını bulmalarına yardımcı olmak ve yeniden hayata tutunmalarına katkı sağlamak zorundayız. Depremin ilk gününden bu yana bölgedeki kadın ve çocukları odağına alan Kadın Dostu Markalar Platformu olarak bu süreçte iki önemli projeyi başlattık.

Öncelikle Mart ayında, çalışmaları başlayan “İYİLİĞE BİR İLMEK” projesinin ilk etabı hayata geçiyor. Kadınların ilmek ilmek ördükleri oyuncakları depremzede çocuklara ulaştıracağımız, aynı zamanda depremzede kadınları da iş gücüne dahil edeceğimiz; girişimci ve üreten kadınların da anlamlı katkılarıyla destek verdiği ve kurumsal markalarımızın da ilgisinin yüksek düzeyde olduğu “İyiliğe Bir İlmek” projesiyle hem bölgedeki çocuklara hem de kadınlara umut ve mutluluk olmayı hedefliyoruz.

Öte yandan, deprem bölgesindeki kadın ve çocukların moral, motivasyon ve rehabilite süreçlerinde yanlarında olmayı planladığımız, “İYİLİĞE BİR NEFES” GEZİCİ TIR projesi ile bölgedeki kadın ve çocuklara gezici kütüphane, tiyatro, sanat atölyeleri gibi etkinlikler ulaştırmanın yanı sıra kadınların kendi ekonomilerini oluşturmasına da katkı sağlayacak gezici atölyeler de kuracağız.”

Kadın Dostu Markalar 2023 Farkındalık Ödülleri’ni kazananlar şöyle:

Aktif Bank- Ekonomide Aktif Kadınlar, Bantboru- Off Road Time, Beymen – Hayallerim Kadar Güçlüyüm, Boyner Büyük Mağazacılık - Seninle Tamam, Boyner Holding - Biriz Birlikteyiz, CarrefourSa - Kadının Gücü CarrefourSA’nın Gücü, Carte d’Or - Kadın Emeğiyle Güzelleşen Külahlar, Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası - Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası, FDN Grup - Eşitsizliğe Dur De!, Globelink Unimar - Unique Steps, Hedef Filo - Genç Kadınlara Mentorluk, Hedef Filo - Yeniden Teknoloji Kariyer Dönüşüm Programı, Hepsiburada - Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü, Hepsiburada - Dijital Çağda Güçlü Kadınlar, ISS Türkiye - Cinsiyetsiz İşler, İGA İstanbul Havalimanı - Kadın Elinden Çocuk Kalbine, İstanbul Gedik Üniversitesi - Kadınlara Dijital Girişimcilik Eğitimleri, iyzico- Kadın Girişimci Destek Programı, Jumbo - Tersi Mümkün 2021, Kampotu İlaç - Fark Yaratan Kadınlar, KoçFinans - Turuncu Kanatlar, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası - Sanayide Kadın Eli, Mars Lojistik - Mars Sürücü Akademisi, Memorial Sağlık - Kadınlar Omuz Omuza, Molped- Kız Sözü Akademi, Osmangazi Elektrik Dağıtım-OEDAŞ - Enerjimiz Eşit, OZT Lojistik - Yollarda Fırsat Eşitliği , Reeder- Kızlar Kodlar, TEMSA - Adasokağı Spor Kulübü, Tezmaksan Akademi - Torna İle Şekillenen Hayatlar, Toyota - Geleceğe Kadın Eli, TÜPRAG Madencilik - Üreten Kadınlar Güçlü Yarınlar, TÜPRAŞ - Genç Beyinlerde İnovasyon ve Kadın Girişimcilik Programı, Yamaha Motor - R25 Kadınlar Kupası, Yavuzçehre Tekstil - Emekle İyileşmek.