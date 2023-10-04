Kadınlar liderlik rollerinde yükseliyor

Kadınların liderlik rollerinde karşılaştıkları zorlukları ve cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için gereken acil eylemleri ortaya koyan “Türkiye’de Kadın Liderliğini Geliştirmek” başlıklı araştırma, 28 Eylül 2023 tarihinde Swissotel Bosphorus, İstanbul’da Bain & Company ev sahipliğinde düzenlenen “Kadın Liderlik Forumu” etkinliğinde sunuldu.

Araştırmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Bain İstanbul Ortağı Armando Guastella, “Türk iş dünyasındaki üst düzey kadınlarla bu sohbetleri yapmak, çeşitli iş ve kültür dinamiklerini keşfetmek ve kadın liderliği yoluyla daha geniş bir kapsamda eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılıktan yararlanarak ne kadar çok potansiyelin ortaya çıkarılabileceğini tartışmak aydınlatıcı bir deneyimdi. Hiç kuşkusuz, daha fazlasının yapılması gerekiyor ve bu noktada kuruluşlar toplumumuzda değişimin hızını belirleyen ve değişimi gerçekleştiren öncü bir rol üstlenmek konumunda” dedi.

20 Türk kadın yönetici ile görüşmeler yapıldı

Bain & Company, daha çeşitli, eşitlikçi ve kapsayıcı bir dünya inşa etmeye yönelik mevcut taahhüdü kapsamında Türkiye’de kadın liderliğinin durumuna ilişkin araştırmadan elde edilen bulguları tartışmak; uzun vadeli başarı, güçlenme ve büyüme yolculukları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve cinsiyetten bağımsız olarak herkes için uygun şekilde dengeli ve daha parlak bir profesyonel geleceğe yönelik çabaların nasıl artırılabileceğine ilişkin görüşlerini almak üzere 20 Türk kadın yönetici ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde aralarında imalat, finansal hizmetler, ilaç, lüks tüketim ve perakende, yenilenebilir enerji, yüksek öğrenim, telekomünikasyon, bilgi yönetimi hizmetleri, hukuk, uluslararası ikamet ve yayıncılığın da bulunduğu birçok sektörden - CEO’lardan yönetim kurulu üyelerine, genel müdürlerden daire başkanlarına kadar farklı düzeylerdeki- yöneticiler yer aldı.

Kadınlar yönetim kurulu koltuklarının yüzde 20,2'sine sahip

Çeşitlilik ve kapsayıcılığın kuruluşlar tarafından uygulanması neden doğru ve gerekli olduğunu açıklayan Bain & Company Ortağı ve EMEA WAB (Women at Bain) Lideri Valeria Sterpos, “Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılığın (DE&I) kuruluşlar tarafından sadece bir etik veya düzenlemelere uyum meselesi olarak görülmesi söz konusu değil. Çeşitliliği uygulayan kuruluşların beş kat daha yenilikçi ve çalışanları elde tutma olasılığının altı kata kadar daha yüksek olduğu kanıtlandı fakat G20 ülkelerinde kadınlar yönetim kurulu koltuklarının sadece yüzde 20,2’sine, başkanlık koltuklarının yüzde 5,5’ine ve CEO pozisyonlarının yüzde 3,5’ine sahip” dedi.