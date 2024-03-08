Kadınların iş dünyasındaki istihdam oranı yeterli değil

TOBB Mersin Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Ayla HARP

Kadınların büyük çoğunluğu erkeklerin egemen olduğu oda ve borsaların seçim süreçlerinde bu mücadeleye girmek istemiyor. Bizler rol model olarak bu algıyı değiştirip dayanışma içerisinde sayımızı artırmak zorundayız.

TOBB Mersin İl Kadın Girişimciler Kurlu olarak depremzede kadınlarımız için de ortak bir platform oluşturarak onlara destek olacak iş gücü ve üretim desteği sağlamak üzerine çalışmalar yapıyoruz. Öncelikle kadınlarımızın yaralarını sarmaya yardımcı olduk ve olmaya devam ediyoruz. Barınma; beslenme, giyinme ve kişisel ihtiyaçlarını karşılamaya ve hayırseverlerle koordinasyon sağlayarak destek olduk.

Bunların dışında, Mersin İş-Kur yetkilileri ile yaptığımız görüşler neticesinde Mersin meslek edindirme kursları açma çalışmalarımız devam ediyor. Bu sayede meslek edindirip iş gücüne katılmalarını sağlamak istiyoruz.

İstihdam oranının artırılması yönünde yapılması gerekenler; toplumsal yönüyle var olan bu eşitsizliğin kendi kendisine çözülmesini beklemek oldukça zor, bu yüzden bu durumu terse çevirmede rol oynayacak, kadının kendisini kanıtlamasına olanak sağlayacak birtakım kurallara ihtiyacımız var. Kadın yönetici yüzdeleri, kadın çalışan sayısı, ücret eşitliği gibi fırsat eşitliğinin önünü açacak önemli kriterler olduğunu düşünüyorum.