Kahve severlerin tercihi değişmedi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt'ın, tüketicilerin kahve makinesi tercihlerine ilişkin açıkladığı veriler, Türkiye'de otomatik Türk kahvesi makinelerinin hala revaçta olduğunu ancak ilginin filtre kahve, espresso makineleri ve otomatik kahve makinelerine yöneldiğini ortaya koydu.

MediaMarkt'ın otomatik Türk kahvesi makinesi satışları adet bazında 1 milyonun üzerine çıkarken, satışların büyüme hızı yıllık bazda yüzde 30 oldu. Espresso/otomatik kahve makineleriyse adet bazında 300 bini aşarken, yılda yüzde 120'nin üzerinde bir satış büyümesi kaydetti.

Otomatik kahve makinelerinin satışı ise cirosal olarak yıllık yüzde 300'ün üzerinde bir büyüme gösteriyor. Son açıklanan veriler, otomatik kahve makinesi satışlarının yıllık olarak otomatik Türk kahvesi makinesinden en az yüzde 50 daha fazla ciro yaptığını ortaya koydu.

65 mağazada "barista alanı"

MediaMarkt, Türkiye'deki 98 mağazasından 65'inde konumlandırdığı Barista alanlarıyla müşterilerine otomatik kahve makinelerini deneme olanağı sunuyor.

Barista alanları, kahve keyfini evinde yaşamak isteyen tüketicilere hitap edecek şekilde düzenleniyor. Barista alanındaki makinelerde kahve çeşitleri taze ve sıcak haliyle denenebiliyor. Bu sayede müşteriler, satın almak istedikleri kahve makinesinin tüm özellikleri, kalitesi ve nasıl çalıştığıyla ilgili fikir edinebiliyor.

MediaMarkt barista alanlarıyla, İstanbul, Ankara, Bursa, Mersin, Tekirdağ, Adana, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun, Balıkesir, Van, Isparta ve Afyon'daki mağazalarında hizmet veriyor. Hizmeti tüm mağazalarda sunmak için çalışmalara devam ediyor.