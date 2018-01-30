Kale Alarm’dan yeni reklam kampanyası

30 Ocak 2018

Kale Endüstri Holding bünyesindeki Kale Alarm’ın “Siz Yoksanız Biz Varız” sloganıyla hazırlanan yeni reklam kampanyası başladı.

Kampanya kapsamında ev ve işyeri kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik farklı çözümler, ayrı reklam filmleri ile ekrana taşınıyor. Filmlerde; kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun olarak dizayn edilen uzaktan mobil izleme, alarm izleme merkezi, su dedektörü, gaz dedektörü, itfaiye, ilk yardım, panik butonu gibi Kale Alarm çözümleri ile nasıl karşılandığı aktarılıyor.

Uzaktan mobil izleme sayesinde 7/24 takip yapılabiliyor. Ev ve işyeri için koruma motivasyonunun birbirinden çok farklı olduğunu, yapmış oldukları tüketici araştırmalarında tespit ettiklerini ifade eden Kale Endüstri Holding Pazarlama Billur Burkutoğlu, “Evlerimizin güvenliğini düşünürken öncelikle ailemizi korumak duygusuyla hareket ederken; iş yerlerimizin güvenliğini düşünürken mali varlıklarımızı ve kurumsal itibarımızı korumak duygusu öne çıkıyor. Bu kapsamda biz de ikili bir iletişim stratejisi ile ev ve işyeri kullanıcılarına ayrı ayrı dokunmayı hedefledik. Ev kullanıcıları için hazırladığımız filmimizde “aynı anda her yerde olamazsınız, siz yoksanız biz varız” diyor ve akıllarının evde kalmayacağı mesajını veriyoruz. İşyerleri için hazırladığımız filmimizde ise; kullanıcılarımızın kendi işleri bitse bile bizim çalışmaya devam ettiğimizi, bu nedenle bin bir emekle inşa ettikleri ekmek teknelerini gönül rahatlığı ile bize teslim edebileceklerini aktarmak istiyoruz” dedi.



65 yıldır yaşam alanlarının güvenliğini sağlamak misyonuyla çalıştıklarını belirten Burkutoğlu, şöyle devam etti: “Güvenliğin her alanındaki güçlü birikimimizi, Kale Alarm markasıyla ileri teknolojiyi kullanarak geliştirdiğimiz yenilikçi ürün ve hizmetlerimize yansıtıyoruz. Kale Alarm’ın hızla artan abone sayısı, müşterilerimiz ile kurduğumuz güven ilişkisine bir halka daha ekliyor. Bu güvene layık olabilmek amacıyla, kötü niyetli kişileri ve kötü senaryoları yaşam alanlarımızdan uzak tutmak için 65 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hep daha iyisini yapma vizyonuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.”