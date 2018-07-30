Kale Savunma arazi aldı, Bandırma’da büyüyecek

30 Temmuz 2018

SİBEL SANCAKLI

BALIKESİR - Kale Grubu, İstanbul’da fiziken büyüme imkânı kalmayan savunma ve havacılık şirketlerinin gelecek dönem için ihtiyaç duyacağı kapasite artışını Balıkesir’in Bandırma ilçesinde satın aldığı bin yüz dönümlük arazide kuracağı yeni fabrikalarıyla sağlayacak.

Edinilen bilgiye göre, şirket, bu yatırımlardan bağımsız olarak nitelikli endüstri bölgesi kurmak için de kolları sıvamış durumda. Bir nevi ABD’dekine benzer Silikon Vadisi ekosistemini Ege’ye taşımayı amaçlayan grup, dünyadaki teknopark havuzundan çağın gerektirdiği gibi yararlanmayı istiyor. Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, yapı kimyasalları sektöründeki şirketinin Balıkesir’de devreye aldığı 7’nci fabrikasının açılışında Kale Grubu’nun yeni döneme hazırlık için savunma ve havacılıkta büyümesi gerektiğini doğruladı.

Tuzla’da 25 bin metrekare bir alanı hizmete açacaklarını ifade eden Okyay, “İstanbul’da arazi pahalı. Bu sebeple araziye değil yatırıma ve sermaye birikimine yoğunlaşmalıyız” diyerek, havacılık ve savunma yatırımlarını Balıkesir’e kaydıracaklarına işaret etti.

Stinger füzelerinin parçalarının 1989 yılında üretimi ile havacılık ve savunma sektörüne adım atan Kale Grubu, bugüne kadar 150 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Uçak parçaları, insansız hava araçları, füze rampaları üretip, millî tüfeğin geliştirilmesinde rol alan şirketin, toplam yatırımları içinde savunma sanayiinin payı yüzde 30’u aştı. Yapı ürünleri ile savunma ve havacılık olmak üzere iki ana eksende büyüyen Kale Grubu’nun geçen yılki cirosu 2.2 milyar lira düzeyinde bulunuyor. Oluşan teknolojik altyapı, grubun sektörleri arasında savunma ve havacılıktan aldığı payı yarı yarıya dengeleyecek gibi görünüyor. Seramikte öncü konumda yer alan şirketin şimdilerde masasında savunma ve havacılık için 250 milyon liralık bir yatırım planı olduğu belirtildi. Nitekim, İngiliz motor üreticisi Rolls-Royce ile 2017 yılının Mayıs ayında anlaşan Kale Grubu, yüzde 51’i kendisine ait olan TAEC isimli bir şirket kurmuş, milli savaş uçağının motorunu üretmek amacıyla da hûkümete teklif vermişti. Eğer teklif kabul görürse, şirketin gelecek pozisyonlarını bu karara göre şekillendirmesi bekleniyor.

Turbo Jet’in uzun menzillisi geliyor

Kale Havacılık, SOM seyir füzelerinde kullanılacak Turbo Jet Motor Geliştirme Projesi’ni de üstleniyor. SOM seyir füzelerinin motor alanındaki yatırımlarını da Balıkesir’e konumlandıracaklarını belirten Okyay, testleri başarıyla geçen projenin tüm aşamaları tamamlayacağı tarihin sonbahar ayları olduğu bilgisini veriyor. Türkiye’nin ilk kez tasarladığı ve geliştirdiği turbo jet motorunun şu an 250 kilometre menzile sahip olanı bitti. Kale Havacılık, bu yıl sonu yeni ve daha uzun menzilli turbo jet için çalışacak. Okyay, yeni tip küçük motorlar için de Ar-Ge çalışmasına başladıklarını paylaşıyor.

200 bin adet MPT - 76 siparişi bekleniyor

Kale Grubu, geçen yılın aralık ayı itibariyle anlaşmaya varılan 20 bin adet MPT - 76 Millî Piyade Tüfeği’nin büyük bir bölümünü teslim etti. MPT - 76 siparişlerinin daha da büyüyeceği ve ihtiyaç duyulan rakamın 200 bini aşacağı dile getiriliyor. Milli Piyade Tüfeği’nde teslimatı yaptıklarını aktaran Okyay, “Çok mutluyum, çok güzel bir ürün ortaya çıkardığımızı düşünüyorum” dedi.