Kaleseramik, Kalesinterflex Porselen Plaka Üretim Hattı'nı hizmete açtı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaleseramik, global marka yolculuğunu 34 milyon avroluk yeni bir yatırımla daha taçlandırdı. 27 Temmuz 2022'de Çanakkale'nin Çan ilçesinde temeli atılan üçüncü Kalesinterflex Porselen Plaka Üretim Hattı, 27 Temmuz 2023'te Kale Grubu’nun 66. Kuruluş Yıldönümü ve Seramik Bayramı kutlamaları sırasında hizmete açılarak üretime başladı.

“Kalesinterflex’in hikayesi 1999 Marmara Depremi’ne dayanıyor”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, Kalesinterflex'in hikayesinin aslında 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'ne dayandığını aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çevre dostu ve ileri teknoloji üretimi ile dünya seramik sektöründe hi-tec ürün olarak kabul gören Kalesinterflex'in hikayesi, 1999'da yaşadığımız Marmara Depremi'ne dayanıyor. Kalesinterflex, büyük ebatlı porselen plaka üretimimizin fikir babası ise, sanayi dünyamızın duayen ismi ve grubumuzun kurucusu rahmetli İbrahim Bodur'dur. Marmara Depremi sonrasında, 'Binaların yükünü nasıl hafifletebiliriz. Binaların bizi ilgilendiren bölümlerini hafifletmenin bir yolunu bulmalıyız' diyen İbrahim Bodur, bu alandaki AR-GE çalışmalarının fitilini ateşledi."



"O dönemde iş dünyasında böyle yenilikçi bir ürüne yatırım yapmak, sıra dışı bir girişim olarak değerlendirilse de kendisi hiç yılmadı. Bu alanda dünyanın önde gelen İtalyan teknolojisinden de yararlandık ve Kalesinterflex'e göre geliştirip, özgün bir üretim teknolojisi yarattık. " ifadelerini kullanan Akbaş şöyle devam etti:



" 2005'de de Çan'daki tesisimizde dünyanın ilk porselen plaka fabrikasını kurduk. Kaleseramik'in üretim teknolojisi, kabiliyeti ve uzmanlığının yanı sıra İbrahim Bodur'un vizyonu, sezgisi, cesareti ve azminin çok önemli bir örneği olan Kalesinterflex'in üretimi ile Türkiye'de ve dünyada bir ilke imza attık. Kaleseramik çatısı altında ikinci Kalesinterflex fabrikamızı da 2017'de yine Çan'daki tesisimizde açtık. Bu yatırım ile 1 milyon metrekare olan yıllık üretimimizi 2 milyon metrekareye çıkardık.



Daha az enerji ile üretim, sürdürülebilir büyümemizin de mottosu haline geldi. Üretimimizin ilk 5 yılında ürünümüzü ulusal ve küresel pazarda tanıtmaya çalıştık. Seramiğin geleceğine yön veren devrimsel bir ürün olarak tanımlanan Kalesinterflex ile Çin pazarına da girmeyi başardık. Ateşe ve kimyasallara dayanıklı olması, kolay temizlenebilir ve TÜBİTAK onaylı anti-bakteriyel olması, kullanım açısından büyük avantajlar sağlıyor. Yine desen ve yüzey çeşitliliği ve desenlerin 3D ile desteklenebiliyor olması, antibakteriyel olması, fotoğraf baskısı yapılabilmesi, antigrafiti vasfı, farklı ebatlarda kesilebilmesi, çevre dostu ve fotokatalitik özelliklerinin yanı sıra renk ve doku yelpazesinin genişliğiyle de seramik ve mobilya/dekorasyon ve tasarım alanlarında gelişen tüm moda trendlerini fazlasıyla karşılıyor."

Kalesinterflex seramikte bina yükünü 4'te 1'e düşürdü

Akbaş, dünyanın en büyük, en ince seramiği Kalesinterflex sayesinde 2000'li yılların başında ortalama 28 kilo civarında olan bir metrekare seramiğin ağırlığını, 7 kiloya kadar düşürdüklerini ifade etti. Seramikte metrekare başına ağırlığı 4'te 1'e kadar düşüren Kalesinterflex ile, İbrahim Bodur'un bina yükünü hafifletme hedefine de ulaşmış olduklarını aktaran Akbaş, Kalesinterflex seramiğini kullanıldığı geleneksel alanların dışına çıkartarak, mimari tasarımlara ve inşaat teknolojilerine yeni bir bakış açısı kazandırdıklarını kaydetti.

Akbaş, "Özellikle büyük porselen plaka ebatlarının devreye girmesiyle, alışılagelmiş yer-duvar-cephe kaplamaları ve daha da ötesinde; mutfak tezgahı, mobilya, hatta beyaz eşya, televizyon ünitesi, duvar tablosu gibi daha farklı alanlarda kullanımları giderek arttı. Yapılara büyük bir hareket, uygulama ve yaratıcılık özgürlüğü sunan Kalesinterflex, bugüne kadar alışveriş merkezleri, ofisler, metrolar, evler ve restoranlar gibi birçok farklı yaşam alanında hayata değer kattı. Bunun yanı sıra Barcelona Metrosu, Bratislava Havalimanı, Bakü Olimpiyat Stadı, Leeds Stadyumu, Senegal Birleşmiş Milletler Binası ve Sochi Olimpiyat Köyü gibi dünyanın farklı ülkelerinde birçok prestijli projenin de tercihi Kalesinterflex oldu." yorumunu yaptı.

Sektörümüze, ülkemize, şirketimize katkı sağladı, değer yarattı

Akbaş, dünyadaki son 10 yıllık trendlere baktıklarında, seramik kökenli plakaların, alışılagelmişin dışında, farklı alanlardaki kullanımlarının arttığını gördüğü ve Kalesinterflex'in açtığı bu fırsat penceresini en iyi şekilde değerlendirebilmek için porselen plaka yatırımlarının devam ettiğini ifade etti.



Bu çerçevede 2022'de 34 milyon Euro tutarındaki bir yatırım ile üçüncü porselen plaka yatırımlarının temelini attıklarını hatırlatan Akbaş, 27 Temmuz'daki da Kale Grubu'nun 66. Kuruluş Yıldönümü ve Seramik Bayramı kutlamalarında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımı ile yeni hattaki ilk üretimlerini gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

İhracat ve sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor

Yeni hatlarındaki üretimin yüzde 70'inin ihraç pazarlarına yönelik olacağını aktaran Akbaş, şunları kaydetti: "Bu üretim hattımız, bugüne kadar geliştirilmiş yeni üretim teknolojilerinin hemen hemen tamamını bünyesinde barındırıyor. Standart üretime göre birim ürün başına yüzde 42 daha az karbon emisyonu salımı ile çalışıyor. Sıfır atık, düşük enerji kullanımı ve tam dijitalleştirme yoluyla üretime, sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyor. Bununla birlikte, yeni dönemde global marka yolculuğumuzu yeni yatırımlarla daha da ileri taşımayı amaçlıyoruz. Endüstriyel dönüşüm planlarımızda porselen plaka, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği başta olmak üzere yeni yatırımlar var. 2023'te yurt içinde, kapasite artışı ile birlikte modernizasyon, dijitalleşme, enerji tasarrufları, çevre ve iş güvenliği gibi konularda; Çanakkale, Yozgat, Bandırma ve İstanbul’daki tesislerimiz için toplamda 1 milyar 282 milyon liralık yatırım yapmayı planlıyoruz. Şu anda da Türkiye’de başladığımız ve devam eden yatırımlarımızın 2023 Mart sonu itibariyle toplam büyüklüğü ise 600 milyon lirayı aşıyor."

"Türkiye'nin birinci , Avrupa’nın beşinci, dünyanın 18'inci en büyük SKM üreticisiyiz"

Kaleseramik’in Cumhuriyetin 100'üncü yılında yeni başarılara imza atmayı hedeflediğini ifade eden Akbaş, yıllık toplam 56 milyon metrekare seramik kaplama malzemeleri, 1,14 milyon adet seramik sağlık gereçleri ve 84 bin modül banyo mobilyası üretim kapasitesine sahip olduklarını ifade etti.

Ürünlerini yurt içinde 533, yurt dışında da 86 ülkedeki 164 satış noktası ile müşterilerimize ulaştırdıklarını aktaran Akbaş, "2022 Ceramic World Review Raporuna göre, 56 milyon metrekare üretim kapasitesi ile Türkiye'nin birinci, Avrupa'nın beşinci, dünyanın 18'inci en büyük seramik kaplama malzemesi üreticisi konumunda bulunuyoruz. İç pazardaki eğilimleri ve pazar payını araştıran bağımsız araştırma şirketi GFK'nın 2023 ilk çeyrek verilerine göre de Türkiye'deki karo pazarında yüzde 22,6'lık pay ile pazar lideriyiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Akbaş, toplamda 4 bin 500'den fazla ürün çeşitliliğine sahip olan şirketlerinin bünyesinde, Çanakkale Seramik ve Kalebodur'un yanı sıra Kalesinterflex, Kale Banyo, Edilcuoghi Edilgres ve T-One gibi prestijli ve güçlü markalarının bulunduğunu kaydetti.

Akbaş sözlerini şöyle tamamladı: "Son olarak sektörde ilk kez AR-Artırılmış Gerçeklik teknolojisi ile ürünleri canlı deneyimleme fırsatı sunan Türkiye'nin ilk banyo ve mekan tasarım sitesi Kale Core uygulamamızı hayata geçirdik. Yaptığımız yatırımlar ve güçlendirdiğimiz üretim teknolojimiz sayesinde 2023'e güçlü bir giriş yaptık.



2023 Mart sonu itibari ile son bir yıllık net dönem karımızı, bir önceki döneme göre yüzde 333 oranında artırarak, 1 milyar 474 milyon liraya, net satışlarımızı da yüzde 98'lik bir artışla 6 milyar 645 milyon liraya çıkardık. Satışlarımızın yüzde 30'u ise yurt dışı satışlarımızdan geldi ve bu dönemdeki ihracatımızın toplamı da 2 milyar 18 milyon lira oldu."