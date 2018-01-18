Kaleseramik UNICERA'da yerini alacak

18 Ocak 2018

Kaleseramik'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük ihtisas fuarı olarak kabul edilen "UNICERA İstanbul Seramik Banyo Mutfak Fuarı"na, Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo ile İtalyan markaları Edilcuoghi ve Edilgres'in ürünleri ile katılacak.

Şirket, 27 Şubat-3 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek fuar kapsamında, inovasyon ile tasarımın öne çıktığı farklı renk ve ebatlardaki karolarla birlikte, vitrifiye ürün ailesi, banyo mobilyaları, armatür ve duş sistemlerine kadar geniş ürün gruplarını, standında sergileyecek.