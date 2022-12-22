Kaleseramik'e “Mükemmel Mimari” Ödülü

Kale'den yapılan açıklamaya göre, tasarım ve uygulaması, Türkiye'nin önde gelen tasarım ofislerinden Demirden | ilio ve Kaleseramik Konsept ve Görsel Tasarım Ekibi’nin ortak çalışması ile gerçekleştirilen Kaleseramik’in UNICERA 2021 stant tasarımı, German Design Award "Fuar ve Sergi" kategorisinde "Mükemmel Mimari" ödülünün sahibi oldu. Tasarım trendlerini keşfetmek, sergilemek ve tanıma amacını taşıyan German Design Award’da, her yıl yüksek kalibreli ürün ve iletişim tasarımı alanlarından gelen başvurular değerlendiriliyor.

Tasarım ve uygulamasını Demirden | ilio’nun üstlendiği seramik ve banyo sektörünün önde gelen firmalarından Kale’nin son sergileme tasarımı UNICERA fuarında gerçekleşti. Kaleseramik’in “İyi Bak Dünyana” konumlandırmasının akılcı ve yenilikçi bir platformda aktarıldığı sergileme tasarımı, sürdürülebilir üretim ve tüketim ilişkisine katkı sağlama sorumluluğunu da hatırlatıyor. Yüzde 80 oranında daha az zemin malzemesinin kullanıldığı, yüzde 91’i geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşan yapı, ziyaretçilere güncel bir deneyim sundu. Ziyaretçilerini “İyi Bak Dünyana” kavramının güçlü bir biçimde aktarıldığı dijital deneyim koridoruyla ana sergileme alanına davet eden yapıda, doğadan unsurların yer aldığı animasyon ve Demirden | ilio’nun bu proje için özel olarak tasarladığı posterler, müşteri yolculuğunun başında etkili bir iletişim katmanı olarak görev aldı.