Kaliteli yaşama ‘Sağlık Farkındalığı Ayı’ desteği

Şirket bu etkinlikleri tüm yıla yayarak sağlık bilincini arttırmayı, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda belirlediği beş maddeyle toplumun gelişimine katkıda bulunmayı ve yaşanılabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyor. "Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam" başlığı doğrultusunda gerçekleştirilen "Sağlık Farkındalığı Ayı" etkinlikleri, bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin azaltılması ve mental sağlığın desteklenmesi, sağlıklı yaş alma, sigara ve tütün bağımlılığının kontrolü, kadın ve bebek sağlığı ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele gibi konuları odağına aldı.

Sağlıklı yaşamı teşvik ediyor

“Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam“ etkinlikleri kapsamında Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak topluma değer katmayı ve sağlıklı yaşamı desteklemeyi hedeflediklerini söyleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO'su Erdoğan Şahin, ‘’Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz "Sağlık Farkındalığı Ayı" etkinlikleriyle, sağlık konusundaki bilgi düzeyini yükseltmeyi ve daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeyi hedefliyoruz. Gelecek dönemlerde de farklı projeler ve etkinlikler hayata geçirerek sağlık farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.