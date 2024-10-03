Kalyon, BAE’li ortağıyla 5 yılda 5 milyar dolar yatırım yapacak

Kon­ya Karapınar’daki güneş sant­rali, bu alanda Avrupa’nın en büyük tarlası. 20 milyon kilo­metrekarelik alana kurulu bu tesiste 3.5 milyon adet modül bulunuyor. Büyüklüğü şöy­le anlatmakta fayda var: 2 bin 600 futbol sahasını yan yana getirin. Ya da bu araziyi, dün­ya ülkeleriyle kıyaslarsak, tu­rizm merkezi Monako’nun 10 katından büyük. Bir devlet ol­saydı, bu yüzölçümüyle Vati­kan ve Monako’nun üstünde, Nauru ile aynı alana sahip ola­caktı. Bir de ulaştığı insan sa­yısı önemli. Santralin ürettiği elektrik, 2 milyon kişinin ihti­yacını karşılıyor.

'Güneş'in yüzde 15’i Karapınar Santrali’nden

Geçtiğimiz günlerde Kal­yon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve ulusal basından gazeteciler­le birlikte Konya Karapınar’da bu santralde bir araya geldik. Karapınar Güneş Enerji Sant­rali’nin yaklaşık 1,2 milyar dolara mal olduğunu dile ge­tiren Kalyoncu, yatırımlara önümüzdeki dönemde devam edeceklerini ifade ediyor. Kal­yon Enerji’nin 2022’de BAE merkezli International Hol­ding Company ile anlaşma imzaladığını, Abu Dabili fo­nun yüzde 50 hisse alarak or­tak olduğunu hatırlatan Ce­mal Kalyoncu, “International Holding Company ile yapmış olduğumuz stratejik ortaklık­la birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyar doların üze­rinde yenilenebilir enerji ya­tırımı planlıyoruz” diyerek büyüme planlarını anlatıyor.

Konya’daki santralin hem sektör hem de Türkiye adı­na önemli bir adım olduğu­nu vurgulayan Kalyoncu, “20 milyon metrekarelik bir çölü yenilenebilir enerji santraline dönüştürdük. Karapınar gü­neş enerjisi santrali tek başı­na yılda 3 milyar kilowatt saat elektrik üretiyor. Türkiye’de­ki güneşe dair kurulu gücün yüzde 15’i tek başına buradan sağlanıyor” diyerek bir vaha yarattıklarını söylüyor. Aslın­da santralin ortasında bulu­nan SCADA Binası’da biraz o görüntüde. Küresel mimarlık projeleri arasında seçkin bir yere sahip tasarımıyla bina, endemik bitkilerle süslenmiş durumda.

“Yüzde 90 yerli, Ankara’da üretiyoruz”

Kalyoncu, üretilen panelle­rin ise yüzde 90’a yerlilik ora­nına sahip olduğunu, bunla­rında Ankara’daki Kalyon PV fabrikasında üretildiğini be­lirtiyor. Bir anlamda Kalyon, güneşi, milli enerji strateji­sine getirmiş durumda. Kal­yon’un HES ve RES’lerle bir­likte 3 bin MW’lık kurulu güce ulaştığını özellikle vurgula­yan Kalyoncu, “Türkiye’nin ürettiği elektriğin yüzde 2’sini üretiyoruz. Hem de yenilene­bilir alandaki bu yatırımları­mızdan” diyor.

"Bin yataklı oteli Hilton işletecek"

Cemal Kalyoncu ile konu, İstanbul’daki Yeni Havalimanı projesine geliyor. Havalimanı’nda 85 milyon yolcuya ulaştıklarını anlatan Kalyoncu, şu bilgileri veriyor: “Gelecek sene sonu 4. doğu-batı pistini bitireceğiz. 5. piste de bir yerden başlamış olduk. 90 milyonu geçtikten sonra yeni terminal inşaatına da başlayacağız. Bizim hedefimiz yıllık yüzde 15 büyümek. Ancak dünyada ve bölgemizdeki gelişmeleri görüyorsunuz. Havaalanı yanında Airport City gibi bazı yatırımlar planlıyoruz. İş merkezleri, ofisler, depolama alanları, birçok ticari faaliyet gösterecek projeler hazırladık, inşallah gelecek sene sonuna doğru ortaya çıkmış olacak. Mesela bu yılsonunda 1000 yataklı bir otel açıyoruz orda yine, havaalanı dışında. Hilton işletecek…”