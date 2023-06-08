Kalyon Enerji ile Enercon işbirliği

Anlaşmaya göre Enercon, Kalyon Enerji’nin Türkiye’deki kara projeleri için 64 adet rüzgar türbini kuracak.

"YEKA’daki büyümeye ivme katacak”

İş birliği ile Türkiye’deki projeler için 64 adet E-138 EP3 türbininin tedariki ve kurulumu gerçekleştirilecek.

E-138 EP3 rüzgar türbinlerinin motor yuvaları hariç tüm ana bileşenlerinin Türkiye’de üretildiğini dile getiren Enercon CAMEA Bölge Başkanı Arif Günyar, Enercon’un ülkenin yenilenebilir enerji stratejilerinde kritik bir rol oynayan 1.000 MW’lık YE KA RES 2 projesinin türbin temini ve kurulumunun tamamını üstlendiğini belirtti.

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu, Enercon ile yapılan iş birliğinden mutlu olduğunu ve Kalyon Enerji’nin büyüme stratejisine ivme katacağını söyledi. Kalyoncu, “Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santralimizin açılışını tamamladık. Güneş enerjisinde Niğde ve Şanlıurfa Viranşehir’de 250 MW’lik yeni yatırımlarımıza başladık. Sıfır karbon hedefi ve temiz bir doğa için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlarımız sürüyor” dedi.

Enercon CCO’su Ulrich Schulze Südhoff ise, Türkiye’nin kendileri için stratejik bir pazar olduğunu kaydetti. Südhoff, “Buradaki yatırımlarımızı genişletmeye devam edeceğiz. Yenilenebilir bir enerji sistemi inşa etme misyonuyla müşterilerimize daha fazla destek olmak için heyecanlıyız” dedi.