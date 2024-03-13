Kalyon yurt dışında yatırıma devam edecek

Romanya'nın Karadeniz kıyısı-Podişor Doğalgaz Boru Hattı ihalesini kazanan, ardından Romanya’nın kamu şirketi SNTGN Transgaz’ın yer teslimi ile çalışmalarına Haziran 2023’te başlayan Kalyon Holding, söz konusu projede 9 ayda ilerleme sağladı.

Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tesisini yerinde inceleyen Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu’yu ziyaret eden SNTGN Transgaz'ın Genel Müdürü Ion Sterian, “Romanya’da her şey kusursuz ilerliyor. Gaz taşıma boru hatları geliştirilmesinde Türkler çok önemli işler yapıyor. Türkiye enerji konusunda da bölgenin bir hub’ı haline geldi” dedi.

Romanya’da bin 200 kişiye istihdam

Romanya’nın Kalyon İnşaat için operasyonlarını büyüteceği bir lokasyon haline geldiğini belirten Murathan Kalyoncu ise, “Avrupa'nın en büyük firmalarını geride bırakarak ve teknik olarak tam puan alarak Podişor ihalesini kazandık. Romanya'da bu tarz kritik altyapı projelerine dahil olmaya devam edeceğiz. Halihazırda Romanya'da bin 200 kişi istihdam ediyoruz, projemiz boyunca ve bu sayı her gün katlanarak artacaktır” diye konuştu.

Podişgor doğalgaz boru hattı projesi

- Proje, Avrupa Birliği’nin (AB) ve Romanya’nın artan gaz ihtiyacının karşılanması ve enerji arz güvenliği açısından önem taşıyor.

-Toplam 308 kilometre uzunluğa sahip boru hattı, BRUA koridoru ile birleşecek. Böylelikle, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya üzerinden Avrupa’ya ulaşacak.

-Boru hattının, inşaat faaliyetlerinin 24 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

-Projede yaklaşık bin 200 kişilik bir iş gücünün de istihdam ediliyor.

-Projenin yapım bedeli yaklaşık 450 milyon Euro.

- Doğalgaz boru hattı Avrupa'nın hali hazırda en büyük boru hattı projesi.

-Yıllık 12 milyar metreküp kapasiteye sahip olacak ve Romanya'daki tüketimin yaklaşık yüzde 45'ini karşılayacak.