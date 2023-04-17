Kamp hayatında yeni dönem: Vanliferoad

Vanliferoad, profesyonel ve amatör karavan, kampçı, çadır gezginleri ve uygulama kullanıcıları tarafından, kamp, geceleme yapılmış ve değerlendirilmiş, gündüz park, gece park veya kamp alanı olarak kullanılmış ya da servis noktası olarak tanımlanmış alanların sonrasında yazılım ekibi tarafından filtrelenip süzülerek bir data haline getirilmiş kamp, karavan, servis alanı, doğal park, tiny house gibi alanların detaylarını ve lokasyonlarını içeriyor.

Uygulama içinde bulunan kamp alanları internet üzerinde bulunan ve diğer kullanıcılar tarafından onaylanmış forum paylaşımları, kamp alanlarının kendi paylaşımları, gezginlerin sosyal medya paylaşımları ile ekibin kamp alanlarını incelemesi ile oluşturulmuş gerçek kamp, karavan kampı, çadır kampı, gecelik park alanları, günlük ücretli ücretsiz kamp alanları, tiny house ve piknik alanlari ile buralarda verilen servis ve hizmetleri kapsıyor.

Keşfetmek ve fikir almak için kullanılıyor

Uygulama; çevrenizdeki karavan kamp alanlarını, gidilebilecek destinasyondaki kamp alanlarını keşfetmek ve fikir almak için kullanılabiliyor.

Önceden tanımlanmış kamp alanları üzerinde değişiklik yapılıp, yeni görsel, özellik eklenebiliyor, bu kamp alanı için yeni yorum yazılabiliyor ve yazılmış yorumlara soru sorulabiliyor.

Uygulama ve web sitesi üzerinden, İkinci el ve sıfır karavan satın alabilir, kendi karavanınızı en hızlı şekilde bu platform üzerinden satabilirsiniz.

Android Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vanliferoad

Apple Store

https://apps.apple.com/tr/app/van-life-road/id6447302322?l=tr

Huawei Store

https://appgallery.cloud.huawei.com/ag/n/app/C107850705?locale=tr_TR&source=appshare&subsource=C107850705&shareTo=com.android.bluetooth&shareFrom=appmarket&shareIds=16a30a8b5ec14bb38930197c40b8565d_com.android.bluetooth&callType=SHARE