Kapgan, ilk kez yurt dışında vitrine çıkıyor

Bugün başlayacak olan ve 24 Şubat’a kadar sürecek BAE’nin başkante Abu Dabi’de düzenlenecek IDEX Uluslararası Savunma Fuarı’nda görücüye çıkacak olan Kapgan, orta sınıf-1 insansız kara aracı Barkan ve bulut altı insansız hava aracı Baha'nın yetenekleri ziyaretçilere anlatılacak.

Kapgan, fuarda Canik ve Unirobotics ile işbirliği halinde entegrasyon çalışmaları yapılan 30x113 milimetre topla sergilenecek. Kara ve hava hedeflerine karşı zırh delici özelliği olan bu silah sistemi, 2 bin metre etkin menzile caydırıcılık sağlayacak. Farklı tip ve kalibrelerdeki silah sistemleri de Kapgan'a entegre edilebilecek.

Kapgan, yüksek manevra kabiliyeti sağlayan tekerlekli yapısı ile her türlü hava ve arazi koşullarında, değişik görüş şartlarında üstün harekat kabiliyetine sahip olacak. Taktik sahada kullanılacak diğer faydalı yükler dışında, gerekli görüldüğü durumlarda, platform üzerinde yük taşınacak arayüzler bulunabilecek.