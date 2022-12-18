Karaca, “1 Numaralı Markalar” ödülünü aldı

Evde geçirilen her ana modern ve şık tasarımlarıyla değer katan Karaca, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından düzenlenen “Türkiye’nin 1 Numaralı Markaları’ araştırmasında “Ev Tekstil-Dekorasyon” kategorisinde birinci oldu.

Akademetre Türkiye iş birliği ile gerçekleşen ve bu yıl 13.’sü düzenlenen törende Karaca adına ödülü alan Müşteriden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkut Baloğlu; “Karacaseverlerin oylarıyla kendi kategorimizde 1 numaralı marka seçilmekten ötürü çok gururluyuz. Bu ödül yıllardır Karaca markası olarak ne kadar başarılı ve özverili işler yaptığımızı bize bir kez daha kanıtladı. Bu ödülü başta tüm çalışma arkadaşlarım ve markamıza duydukları güven için tüm Karacaseverler adına alıyorum” dedi.

Her yıl Akademetre Türkiye iş birliği ile yapılan “AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markalar” araştırması 25 farklı ilde yaklaşık 2 bin 400 kişi ile yüz yüze görüşme metoduyla yapılıyor.