Karaca tasarımları ödüllendirildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karaca, Capadoccia Çatal Bıçak Takımı ve Orbit Kahvaltı Takımı koleksiyonuyla 'Red Dot Tasarım Ödülü'ne layık görüldü.

Red Dot jürisi tarafından 'İyi Tasarım ve Yaratıcılık Arayışında' yapılan değerlendirmelerle belirlenen ödüller, her yıl 30'dan fazla kategoride veriliyor. Marka, Capadoccia ve Orbit koleksiyonlarının aldığı ödüllerle, ödüllerine bir yenisini daha ekleyerek Red Dot ödüllü tasarımlarının sayısını beşe çıkarttı.