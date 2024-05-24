Karadeniz Holding'de üst düzey görev değişimi

Karadeniz Holding'in CFO'luğunu ve Yönetim Kurulu Üyeliğini üstlenen İbrahim Selami Çolak, operasyonel görevlerini Seyfi Sarıçam'a devretti.

"Görev değişimiyle enerji piyasasındaki liderliğimiz güçlenecek"

Holdinge yeni dönemde de değer katmaya devam edecek olan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Karadeniz, İbrahim Selami Çolak'a gruplarına verdiği hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sunduğu ve ekledi:

"Finans alanında ortaya koyduğu vizyon, yenilikçi yaklaşım ve insan odaklı çalışmalarıyla hem kurum kültürümüzün inşasında rol aldı hem de tüm ekibimizin gönlünde özel bir yer edindi. Çolak operasyonel görevlerini devretmekle beraber grubumuzun gelecek yolculuğunda da yanımızda yer alacak. kendisinin birikim ve tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Yeni CFO'muz Seyfi Sarıçam'ı yeni görevi için kutluyorum. Sarıçam'ın bugüne kadar ulusal ve uluslararası firmalarda denetim, yatırım bankacılığı, danışmanlık ve üst düzey finans yöneticiliği görevleriyle edindiği engin deneyimi grubumuza aktararak Karadeniz Holding'in uluslararası enerji piyasasındaki liderliğini güçlendireceğine ve büyüme hedeflerimize önemli katkılar sunacağına gönülden inanıyorum."

8 yıllık CFO deneyimi

1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Seyfi Sarıçam, 1999 yılında NYU Stern School of Business'dan MBA derecesini aldı. Denetim, yatırım bankacılığı ve danışmanlık sektörlerinde çeşitli ulusal ve uluslararası kurumlarda çalışan Sarıçam, son sekiz yıldır CFO olarak bir holdingde görev yapmaktaydı.