Karadeniz Holding'de üst düzey görev değişimi
Karadeniz Holding'de son 16 yıldır grubun gelişimi ve büyümesine katkı sunan Karadeniz Holding CFO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Selami Çolak, CFO'luk görevini Seyfi Sarıçam'a devretti. Şirketten yapılan açıklamada, Seyfi Sarıçam'ın holding ve bağlı tüm şirketlerde finansal faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu olacağı bildirildi.
Karadeniz Holding'in CFO'luğunu ve Yönetim Kurulu Üyeliğini üstlenen İbrahim Selami Çolak, operasyonel görevlerini Seyfi Sarıçam'a devretti.
"Görev değişimiyle enerji piyasasındaki liderliğimiz güçlenecek"
Holdinge yeni dönemde de değer katmaya devam edecek olan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Karadeniz, İbrahim Selami Çolak'a gruplarına verdiği hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sunduğu ve ekledi:
"Finans alanında ortaya koyduğu vizyon, yenilikçi yaklaşım ve insan odaklı çalışmalarıyla hem kurum kültürümüzün inşasında rol aldı hem de tüm ekibimizin gönlünde özel bir yer edindi. Çolak operasyonel görevlerini devretmekle beraber grubumuzun gelecek yolculuğunda da yanımızda yer alacak. kendisinin birikim ve tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Yeni CFO'muz Seyfi Sarıçam'ı yeni görevi için kutluyorum. Sarıçam'ın bugüne kadar ulusal ve uluslararası firmalarda denetim, yatırım bankacılığı, danışmanlık ve üst düzey finans yöneticiliği görevleriyle edindiği engin deneyimi grubumuza aktararak Karadeniz Holding'in uluslararası enerji piyasasındaki liderliğini güçlendireceğine ve büyüme hedeflerimize önemli katkılar sunacağına gönülden inanıyorum."
8 yıllık CFO deneyimi
1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Seyfi Sarıçam, 1999 yılında NYU Stern School of Business'dan MBA derecesini aldı. Denetim, yatırım bankacılığı ve danışmanlık sektörlerinde çeşitli ulusal ve uluslararası kurumlarda çalışan Sarıçam, son sekiz yıldır CFO olarak bir holdingde görev yapmaktaydı.