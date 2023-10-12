Karayiplerin Curaçao adasındaki ilk mağazasını hizmete açtı

LC Waikiki, Karayipler'deki Curaçao adasının başkenti Willemstad'da açtığı yeni mağazası ile toplamda 61 ülkeye ve 386 şehre ulaştı. Güney Amerika’daki varlığını güçlendirmek isteyen LC Waikiki, 2023 sonuna kadar 3 yeni ülkeye daha giriş yapmayı planladığını belirten LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt, "LC Waikiki olarak Güney Amerika'daki varlığımızı güçlendirmek ve bu bölgede daha fazla insana ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.