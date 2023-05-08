Kardemir’den 641 milyon TL net kâr
Karabük Demir ve Çelik (KARDEMİR), bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket 2023 yılı 1. çeyrek mali sonuçlarında; 575 milyon liralık piyasa beklentisinin üzerinde 641 milyon lira net kâra ulaştı.
Karabük Demir ve Çelik (KARDEMİR), bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket 2023 yılı 1. çeyrek mali sonuçlarında; 575 milyon liralık piyasa beklentisinin üzerinde 641 milyon lira net kâra ulaştı. Kardemir'in 2023'ün ilk çeyreğinde net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azaldı. Şirket 2022 yılı 1.çeyrek dönemini 1,17 milyar TL net kâr ile geride bırakmış, 2022 yılının tamamında net kâr 2,174 milyar TL olmuştu. Bu dönemde şirketin FAVÖK’ü 1,08 milyar TL oldu.
Kardemir’in ilk çeyrek cirosu ise 8,85 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken ciroda yıllık bazda yüzde 47’lik artış oldu.