Kardemir’den 641 milyon TL net kâr

Karabük Demir ve Çelik (KARDEMİR), bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal so­nuçlarını açıkladı. Şirket 2023 yılı 1. çeyrek mali sonuçlarında; 575 milyon liralık piyasa beklen­tisinin üzerinde 641 milyon li­ra net kâra ulaştı. Kardemir'in 2023'ün ilk çeyreğinde net kâ­rı geçen yılın aynı dönemine gö­re yüzde 45 azaldı. Şirket 2022 yılı 1.çeyrek dönemini 1,17 mil­yar TL net kâr ile geride bırak­mış, 2022 yılının tamamında net kâr 2,174 milyar TL olmuştu. Bu dönemde şirketin FAVÖK’ü 1,08 milyar TL oldu.

Kardemir’in ilk çeyrek cirosu ise 8,85 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken ciroda yıllık baz­da yüzde 47’lik artış oldu.