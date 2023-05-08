  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. Kardemir’den 641 milyon TL net kâr
Takip Et

Kardemir’den 641 milyon TL net kâr

Karabük Demir ve Çelik (KARDEMİR), bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal so­nuçlarını açıkladı. Şirket 2023 yılı 1. çeyrek mali sonuçlarında; 575 milyon liralık piyasa beklen­tisinin üzerinde 641 milyon li­ra net kâra ulaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Karabük Demir ve Çelik (KARDEMİR), bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal so­nuçlarını açıkladı. Şirket 2023 yılı 1. çeyrek mali sonuçlarında; 575 milyon liralık piyasa beklen­tisinin üzerinde 641 milyon li­ra net kâra ulaştı. Kardemir'in 2023'ün ilk çeyreğinde net kâ­rı geçen yılın aynı dönemine gö­re yüzde 45 azaldı. Şirket 2022 yılı 1.çeyrek dönemini 1,17 mil­yar TL net kâr ile geride bırak­mış, 2022 yılının tamamında net kâr 2,174 milyar TL olmuştu. Bu dönemde şirketin FAVÖK’ü 1,08 milyar TL oldu.

Kardemir’in ilk çeyrek cirosu ise 8,85 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken ciroda yıllık baz­da yüzde 47’lik artış oldu.