“Kargo sorunları, e-ticaret firmalarına maddi zarar veriyor”

Bu rakamlar e-ticarette lojistik, kargo ve teslimat süreçlerinin önemini ortaya koyuyor. Elektronik Ticaret Derneği (ELİDER) de sektörün durumunu analiz etmek amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirdi.

Kargo ve teslimatta ciddi sorunların yaşandığını gösteren ankete, Türkiye’de e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren 348 e-ticaret şirket temsilcisi ya da e-ticaret satıcısı katıldı. Anketin sonuçları, e-ticaret sektöründe kargo gönderileriyle ilgili yaşanan sorunların önemini ve çözüm arayışlarının gerekliliğini ortaya koydu.

Sorun, e- ticaret şirketinin hanesine yazılıyor

ELİDER Başkanı Fehmi Darbay, “E-ticarette müşterinizi sipariş aşamasına kadar memnun edebilirsiniz ama kargo süreçlerinde yaşanan bir sorun e-ticaret şirketinin hanesine yazılıyor. Bu durum e-ticaret şirketlerinde handikaba yol açıyor ve müşteri kaybediyorlar.

Bu değerli verileri kullanarak sektördeki iyileştirmeler için çözüm odaklı çalışmalar yapmayı hedefliyoruz” dedi. Ankete katılan e-ticaret satıcılarının %97’si, son zamanlarda çalıştıkları kargo şubeleri ile en az bir kez paket desi boyutu konusunda uyuşmazlık yaşadıklarını belirtti. Bu durum, kargo gönderilerinde yaşanan sorunların bir göstergesi olarak öne çıktı. Ankete sonuçlarına göre, genel anlamda kargo şirketlerinden memnuniyet düzeyi 10 üzerinden ortalama 5.4 olarak belirlendi.