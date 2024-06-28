'Karınca Bacak ile Dev Yaprak' kitap projesine 'Altın Pusula' ödülü

2022'de başlatılan proje kapsamında, Sebahat Söylemez tarafından yazılıp oyuncu Melis Sezen tarafından gönüllü olarak seslendirilen 'Karınca Bacak ile Dev Yaprak' isimli döngüsel elektronikler kitabını bitiren çocuklara, Turkcell mağazalarına getirdikleri tekno atıkları karşılığında 'Döngüsel Elektronikler Sertifikası' verildi. Böylece her çocuk, kendi evinin 'atık kahramanı' oldu.

Ülkemizin yarını çocuklar

Turkcell Kurumsal İletişim, Medya ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Alcan, prestijli bir organizasyonda bu kadar anlamlı bir başlıkta ödül kazanmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti ve ekledi.

"İnsan odaklı ve çevreye duyarlı bir şirket olarak, tüm süreçlerimizde çevresel, sosyal ve yönetişimsel etkimizi pozitif yönde artıracak şekilde kendimizi ve tüm ekosistemimizi dönüştürüyoruz. Bu sürece tüm paydaşlarımızı dahil ederek ortak değer üretiyor, daha iyi bir dünyanın peşinde birlikte koşuyoruz. Yeşil ve temiz bir gelecek bilincini, 7'den 70'e toplumun tüm kesimine yaymak için kararlılıkla çalışıyoruz. Ülkemizin yarını olan çocuklarımızın, gezegenin yarını için bilinçlenmesini sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdiğimiz projemizin ödüllendirilmesi, bizi hem çok sevindirdi hem de daha iyisini yapmak üzere motive etti."