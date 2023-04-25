Karmod, deprem bölgesi için her gün 70 prefabrik konut üretiyor

6 Şubat ve sonrasında meydana gelen depremlerin ortaya çıkardığı barınma sorununun çözümü için Türk sanayicileri seferber oldu. Prefabrik yapı sektörü de tüm kaynaklarını, 10'dan fazla ilde konteyner kentlerin inşası için ayırdı. Karmod, üretim ve sevkiyatlarını üçe katlayarak, günlük 70 konteyner sevkiyatıyla rekora imza attı. Hız, üretim kapasitesi ve güvenilirlik gibi faktörlerle lider konuma yerleşen Karmod, afetzedeleri güvenli yaşam alanlarına kavuşturmak için faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor.

En çok tercih edilen konteyner tedarikçisi oldu

Karmod, acil durumlarda ve afet bölgelerinde ihtiyaç duyulan yüksek yalıtımlı, WC ve duş içeren, mutfak eviyesi bulunan, iki odalı 21 metrekare konteynerleriyle deprem bölgesinde prefabrik kentlerin hızlı bir şekilde kurulmasına olanak sağladı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Karmod CEO’su Mehmet Çankaya, “Çok acı bir felaket yaşadık. Özellikle afet bölgelerinde ve acil durumlarda hızlı hareket etmenin önemini biliyoruz. Bu sebeple, bölgedeki en önemli ihtiyaçlardan biri olan barınmaya çözüm olmak için üretimimizi üç katına çıkardık. Üzerimize düşenin fazlasını yapmak, üretim ve sevkiyat hızımızı artırmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

İşyeri olarak da kullanılabiliyor

Deprem bölgesine yalnızca konut değil, Karmod'un ürün yelpazesinde bulunan prefabrik işyeri ve dükkan çözümleri de sevk edildi. Hızlı bir biçimde kurulabilen konteyner dükkan ve işyerleri, depremden etkilenen esnafların işlerini aksamadan sürdürebilmelerine ve bölgedeki hayatın biraz olsun normale dönmesine katkıda bulundu.

Deprem bölgesinde yaşanan felaketlerin ardından esnafın mağduriyetini en aza indirmek için harekete geçtiklerini dile getiren Mehmet Çankaya, “Ürettiğimiz kaliteli ve dayanıklı konteynerler sayesinde esnaf, işlerini daha az kesintiyle sürdürebilme şansı yakaladı. Depremzedelerin yaşadığı zorlukları hafifletmek için gamımızdaki tüm ürünleri ve üretim tesislerimizi bölge için seferber ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Güvenli, yalıtımlı, teknolojiyle güçlenen yapılar üretiyor

Bugünün yaşam kültürüne uygun, bireysel ve kurumsal kullanıcılar için prefabrik yapı çözümleri ile açık ve kapalı alanlarda yeni yerleşim yapıları üretme misyonuyla faaliyet gösterdiklerini kaydeden Karmod CEO'su Mehmet Çankaya, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Karmod olarak istihdam, ihracat, teknoloji kullanımı gibi alanlarda sektörün öncüsü olarak ülke ekonomisini ileri taşıyan şirketler arasında yer alma vizyonuyla çalışıyoruz.

Başarılarımızı borçlu olduğumuz bu toprakları, böyle bir felakette elbette yalnız bırakmadık. En yüksek teknoloji ve yöntemleri kullanarak ürünlerimizi sürekli geliştiriyor; yalıtım, dayanıklılık ve güven konularında daima bir adım ötesini hedefliyoruz. 45 bin metrekarelik üretim tesisimizde kapasite sınırlarını zorlayarak yeni rekorlara imza atmak için gece gündüz çalışmayı sürdürüyoruz.”