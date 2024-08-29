Karpowership ve Dünya Bankası, Afrika'nın enerji sektöründeki cinsiyet eşitliği için çalışacak

Dünyanın en büyük yüzer elektrik santrali filosuna sahip Karadeniz Holding'in uluslararası markası Karpowership, Afrika'da enerji sektöründeki kadın istihdamını artırmak için Dünya Bankası'nın 'Women in Energy Network-Africa' girişimi ile ortaklık kurulduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ortaklık kapsamında Afrika'nın enerji sektöründe cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi, en az on ülkede kadınlar için istihdam fırsatlarının artırılması ve daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceğin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Ortaklık kapsamında Karpowership, kadın personel için kariyer danışmanlığı seansları, stajlar, kız öğrenciler için mesleki eğitim ve burs programları ve cinsiyet kapsayıcı personel politikaları sağlamaya kadar dört farklı alanda çeşitli hedefler taahhüt ediyor.

Dünya Bankası'nın 2024-2030 Toplumsal Cinsiyet Stratejisi ile uyumlu olan bu girişim, kadın istihdamının artırılması, mesleki gelişimin ve kalıcılığın teşvik edilmesi, politik reformlar için destek sağlanması ve kız çocukları için fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitiminin güçlendirilmesi olmak üzere dört temel amaca odaklanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, kadınlar için fırsatları artırmak ve sosyal etkilerini güçlendirmek amacıyla Dünya Bankası ile bir araya geldiklerini belirterek, 'Bu iş birliğiyle cinsiyet eşitliğine olan bağlılığımızı bir kez daha gösteriyoruz. Eğitim gören kadın sayısını artırmalı, kadınların profesyonel olarak gelişmeleri için yeni yollar yaratmalı ve kadınların iş dünyasına katılımını engelleyen cinsiyete özgü engelleri aşmalıyız.' ifadelerini kullandı.

WEN-Afrika Ekip Lideri ve Dünya Bankası Kıdemli Enerji Operasyonları Sorumlusu Fowzia Hassan ise, Karpowership ile resmi olarak ortaklık kurmaktan ve kadınların Afrika'nın enerji geleceğine katılımını artırarak toplumsal cinsiyet eşitliğini hızlandırma ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi teşvik etme misyonunda bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.