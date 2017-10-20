Karsan, elektrikli minibüsü görücüye çıktı

20 Ekim 2017

Uluslararası otobüs, yedek parça ve aksesuarları fuarı Busworld Europe Kortrijk, Belçika’da kapılarını açtı.



Kuruluşunun 50 yılını geride bırakan yerli üretici Karsan, Busworld Europe Kortrijk Fuarı’na toplam 4 araçla katılım gösterdi.



Bu yıl elektrikli ulaştırma çözümlerinin ön planda tutulduğu fuarda, Karsan’ın ürettiği ilk yerli ve elektrikli minibüs modeli olan Jest görücüye çıktı.



Elektrikli Jest’in yanı sıra yenilenen Jest +, alçak tabanlı ve şehir içi toplu taşımaya uygun 8.15 metre uzunluğundaki Atak ile 31 yolcu kapasiteli Star da Busworld Europe Kortrijk Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fuarla ilgili bir açıklama yapan Karsan CEO’su Okan Baş, "Tekerlekli sandalye alabilen, fabrika çıkışlı ilk elektrikli minibüs unvanına sahip Karsan Jest, tüm ülkeler için dar şehir yollarında kullanıcılar için en çevreci çözümü sunuyor. 165 km’lik menzile sahip olan sıfır emisyonlu, elektrikli Karsan Jest’te 33 kWh’lik iki batarya paketi bulunuyor. Ülkemiz için böylesine önemli bir yerli aracı dünyanın en önemli fuarlarında sergilemek gurur verici" dedi.



Karsan tarafından üretilen araçların, tamamen kendi pazarını yaratabilen araçlar olduğunu vurgulayan Okan Baş, "Bu nedenle, söz konusu ürünlerimizi Avrupa’da göstermek ve tanıtımını sağlamak gerekiyor. Başta Fransa, Almanya, İspanya, İtalya olmak üzere minibüs kültürünü, toplu taşımada verimliliği artıracak 6 ila 8 metre arası ürünlere yönelik alışkanlığı Avrupa’ya taşıyıp yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Ulaşımda dönüşümün öncüsü Atak

8,1 metre uzunluğundaki Karsan Atak, belediye tipi şehir içi toplu taşımacılık üzere tam alçak tabanlı şekilde tasarlanmış. Farklı koltuk yerleşim opsiyonları sunan Karsan Atak, yakıt ekonomisi, yüksek performans ve düşük işletim giderleri sunuyor.



Koridor ve koltuk yerleşimindeki dizaynı sayesinde, toplamda 58 kişiye kadar ulaşan yolcu kapasitesi alternatifleri sunan Karsan Atak, "Katlanabilir Engelsiz Erişim Rampası" ile her bir birey için toplu taşıma ilkesini gerçekleştiriyor.



Karsan Atak’ın sahip olduğu Fiat Power Train (FPT) marka motor, Euro VI emisyon seviyesi, 137 KW güç ve 680 Nm tork değerleriyle çevrecilik, yüksek performans ve yakıt ekonomisini standart olarak sunuyor.

Şehirler arası taşımacılığın yeni Star’ı

Busworld Europe Kortrijk Fuarı’nda sergilenen bir diğer Karsan markalı araç olan Star. 8,1 m. Uzunluğundaki engelli liftine sahip Karsan Star, coach tipi şasisi ve kesintisiz 3,5 m3 bagaj hacmi ile kamyon altyapısını kullanan rakiplerinden ayrışıyor.



Müşterilerin talebine ya da kullanım durumuna göre, 27 kişiden 31 kişiye kadar yolcu kapasitesi bulunan Karsan Star’da ayrıca, yolcuların taleplerini karşılayacak Asistan/Hostes personeli için hazırlanan katlanır koltuk standart olarak sunuluyor.