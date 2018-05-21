Karsu ile Kelheim, Viloft 'lu iplik üretimi için anlaştı

21 Mayıs 2018

İKBAL FİDAN

KAYSERİ - Ürün gamını geliştirme çalışmaları kapsamında Avrupa'nın önde gelen selülozik elyaf üreticilerinden Kelheim ile stratejik iş birliği anlaşması imzalayan Karsu Tekstil, bu anlaşma çerçevesinde Viloft'lu iplik üretimini Türkiye'de yapan tek firma olacak. Kelheim'in elyaf olarak ürettiği ve kesit yapısı ile global pazarda tek olan Viloft'lu ipliği üretmeye başlayacaklarını açıklayan Karsu Tekstil Genel Müdürü Nevzat Seyok, "Viloft, giyim ürünlerinde konformizmi artıran bir yapıya sahip. Termal izolasyon özelliği oldukça fazla. Hızlı kuruyan ve nefes alabilen yapısı ürünü muadillerinden ayırıyor" dedi.

Doğal, rejenere selülozik ve sentetik birçok elyaftan yüzde 100 karışım iplik ürettikleri bilgisini veren Nevzat Seyok, doğal lifl erden; pamuk, yün, keten, kaşmir ve ipek kullandıklarını söyledi. Rejenere selülozik lifl erden ise Modal, Tencel, Viskon, Promodal, Lenzing FR, Viloft, Seacell ve Clima kullandıklarını ileten Seyok, "Sentetik lifl erde ise polyester, akrilik, polyamid ve aramid liflerini iplik üretiminde kullanıyoruz" diye konuştu.

"Viloft, giyim ürünlerinde konformizmi artırıyor"

Nevzat Seyok, Viloft içerikli iplikler kullanarak Kelheim ile ürün geliştirme ve pazarın büyütülmesi konusunda küresel ölçekte ortak çalışmalar yapmalarının son derece kritik bir adım olduğunu vurguladı. Öte yandan, bundan iki yıl önce yaklaşık 12 milyon euro'luk modernizasyon ve yeni makine yatırımında bulunarak, ürün kalitelerini ve çeşidini artırdıklarını dile getiren Seyok, "Bu yatırımla daha ince ve özellikli iplikler yapabilme kabiliyetimizi artırmış olduk" ifadesini kullandı.

Viloft hakkında detaylı bilgiler veren Nevzat Seyok, öncelikle liflerinin selülozik ya da sentetik esaslı olmasının, enine ve boyuna kesit yapısının, bu liflerden üretilen giysilerin konfor özelliklerini doğrudan etkilediği yönünde bir değerlendirmede bulundu. Kelheim tarafından üretilen Viloft'un ise rejenere selülozik özellikli bir lif olup, mikroskop altında incelendiğinde uzun yassı kanallı bir görüntüye sahip olduğu bilgisini veren Seyok, bu durumun giyim ürünlerinde konformizmi artırdığını vurguladı.

Ürünün özellikle polyester, pamuk ya da polyamid ile yüzde 50/50 karışımlı olarak üretildiğinde, iplik yapısında oluşan ekstra hacimli yapı nedeniyle son üründe hissedilir derecede farklılık oluştuğuna dikkat çeken Nevzat Seyok, Viloft'un kesit yapısından dolayı iplik üretimi sırasında lifl er arasında hava boşlukları oluşmasına imkan vererek, hacimli bir görüntü ve yumuşak bir dokunuş sağlama özelliğine sahip olduğunu bildirdi. Bu yapının aynı zamanda tekstil ürününün termal bir özellik taşımasını sağladığını dile getiren Seyok, şöyle devam etti: "Viloft'un termal izolasyon özelliği oldukça iyi olup elyaf yüzeyinin standart viskona göre yüzde 90 oranında daha geniş olması nedeniyle, mükemmel nem yönetimi ve kolay buharlaşma sağlar. Hızlı kurur. Nefes alabilir yapıdadır. Viloft, tekstil ürünlerinde daha çok pamuk, polyester, polyamid, Tencel gibi lifl erle yüzde 50/50 karışımlı olarak kullanılır. Selülozik esaslı olmasından dolayı polyesterli olarak üretildiğinde boyamada melanj efekti elde edilebilir. Pamuk ve Tencel ile karışımlarında ise parça boyama ya da iplik aşamasında tek boyama ile renklendirilebilir."

Üretimini yaptıkları ürünlerin birçoğunun temelinde kendi yaptıkları Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının bulunduğunu vurgulayan Nevzat Seyok, Ar-Ge konusundaki birikimlerinin kendilerini global pazarda ileri taşıdığını kaydetti.