KASİAD Başkanı Ayhan Aslan güven tazeledi

13. KASİAD 3. KASİAD Vakfı olağan Genel kurulu Ataköy Sheraton toplantı salonunda gerçekleşti. Genel Kurulun Divan Başkanlığı’nı İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı ve Yılmaz Redaktör Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yılmaz, Başkan Yardımcılığı’nı Haseller Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kuz, Kartal Bombe Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve Yılmaz Makine Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Yılmaz yaptı.

Olağan Genel Kurulun açılış sunumunu Dünya Gazetesi Ceo’su Burcu Kösem gerçekleştirirken, Kösem’in ardından Genel Kurulun açılış konuşmasını KASİAD ve KASİAD Vakfı Genel Başkanı Ayhan Aslan yaptı.

KASİAD’ın artık çok önemli konuma geldiğini belirten Ayhan Aslan, “Yaptığımız çalışmalar sayesinde kurumsal kimliğimizi ve kurum kalitemizi en iyi yerlere getirdik. Sadece Kastamonulular arasında değil birçok şehirlerle kıyaslanmayacak derecede iyi bir düzeye ulaştırdık” dedi.

Kastamonulu işadamlarının ve yöneticilerin iyi bir düzeye gelmesini sağlamak için çalıştıklarını ifade eden Aslan şöyle devam etti:

“Pandemi dolaysıyla yapamadığımız Kastexpo Fuarı’nın üçüncüsünü 13-16 Aralık tarihlerinde Yeşilköy Fuar alanında yapacağız. Kastamonu’da ve Türkiye’de başladığımız Kendir ekimlerinin hasadını yaptık. Kastamonuluların yıllarca ekip biçemediği kendiri topraklarımıza kazandırdık. Türkiye’yi yasa boğan Kastamonu sel felaketinde ve 11 ilimizde gerçekleşen depremlerde yardımlarda bulunduk. Fuarlarda arkadaşlarımızı iş adamlarını ziyaret ettik. Onların yanında olduk onlara güç verdik. Umudun yolu filmine sponsor olarak hem İstanbul’da ve Kastamonu’da istiklal ruhunu yeniden yaşattık. Şimdi Kastamonu’dan Ankara’ya kadar olan İstiklal yolunun en önemli yerleri olan karakolları restore edeceğiz.”

Ayhan Aslan yönetimi güven tazeledi

Yönetim kurulu üyeleri tarafından okunan faaliyet raporu, kesin hesap raporu ve denetim kurulu raporunun ardından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ibrası kabul edilerek, Ayhan Aslan yönetimi tekrardan güven tazeledi.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Ayhan Aslan, Pelin Arslan, Mustafa Mertcan, Kubilay Tüfekci, Cemal Atilla Birmiş, Selim Ünlü, Mesut Koyuncu, Burcu Kösem, Cemal Şenol, Fikret Özkan, Şenol Telli, Meryem Özbek, Murat Arer, Atilla Gür, Seçil Özkan Arslan, Arif Altan Yavuz.

Yedek Yönetim Kurulu

Fevzeddin Kaya, Şenol Şen, Erdogan Sürücü, Lütfi Gülcan, Tamer Köseoglu, Aytaç Yılmaz, Arzu Toprak, Yeliz Karaaslan, Orhan Aslan, Yılmaz Gündogdu, Lütfi Balgan, Eyüp Kömeçoglu, Enes Malik Kartal, Aykut Şener, Uğur kırık.

Denetim Kurulu

Mehmet Görgülü, Muharrem Tonba, Mehmet Yıldırım, Erdal Gencer, Mehmet Ali Emekli, Demir Yılmaz.

Belediye başkanları da katıldı

Kongre; Kastamonu Belediye Başkanı Dr. Rahmi Galıp Vidinlioğlu, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül, Ak Parti MYK üyesi Mehmet Umur, KASİAD Şube Başkanı Dr Sinan Altıkulaç, Yonga Teknoloji İmalatı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Alver de birer konuşma yaptı.

Dernek başkanları da katılım gösterdi

Genel kurul toplantısına İçdaş Onursal Başkanı Bayram Aslan, İmes Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, Kuyumcu Kent Başkanı Ahmet Karbeyaz, Kas-Kon Genel Başkanı Mehmet Alver ve KAS-Der-Fed Genel Başkanı Fatma Kiranoğlu da katıldı.