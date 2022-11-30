Kasım ayında 19 milyon TL dijital reklam harcaması yapıldı

Black Friday ile başlayan ve markaların kasım ayı içerisinde herhangi bir günü sahiplenmesiyle Muhteşem Cuma, Efsane Cuma gibi isimlerle lanse edilen indirim günleri sona erdi.

Kasım ayı indirimlerinde en çok kampanyanın elektronik sektöründe olduğunu söyleyen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle indirim manipülasyonları sınırlı kaldı. En çok kampanya elektronik ürünlerinde yapılsa da bu kampanya oranı yüzde 10’u geçmedi. Herkes asıl gün olarak 24 Kasım Cuma gününü beklese de asıl kampanya 27 bin 400 adet ile 21 Kasım Pazartesi yapıldı. En çok indirim ise ev ve yaşam ürünlerinde görüldü. Kampanyaların artması işlem hacmini de geçen yıla göre yüzde 145 artırdı. 2021 Black Friday’de ortalama sepet tutarı 337.5 TL iken, bu sene 652 TL olarak gerçekleşti. Ortalama sepet tutarında yüzde 93’lük artış gözlendi. Bu yıl geçtiğimiz yıla göre sepetten terk oranının yükseldiğini görüyoruz. Ödeme entegrasyonları, lojistik, hız optimizasyonları ve kullanıcı deneyimi iyileştikçe sepette terk oranlarının azaltacağını öngörüyoruz” dedi.

Kasım ayı indirimlerinde dijital reklamların en çok teknoloji sektöründe verildiğini söyleyen Kaplan, “Bu sektörleri sırasıyla giyim, aksesuar ve gıda izledi. Markaların aylar öncesinde hazırlık yaptığı bu dönemde indirim içeriklerini hedef kitlesini geniş tutanlar kazandı. Kasım ayının 20 günlük periyodunda toplamda 19 milyon TL dijital reklam harcaması yapıldı. Bu dönemde daha çok sosyal medya pazarlama alanları tercih edildi. Tüketicilerin görsel ve video ile gördükleri ürünün satın alımının daha kolay gerçekleştiğini gözlemledik. Aynı zamanda bu yıl diğer yıllara oranla gıda markalarının reklamlarında artış olduğunu gördük” açıklamasında bulundu.