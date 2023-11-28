Kasım kampanyasında en çok alışveriş yapan iller belli oldu

Hepsiburada'nın 1-27 Kasım tarihlerindeki cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre 2 katın üzerinde artış gösterdi. Hepsiburada kasım boyunca 500 milyon kez ziyaret edildi.

Kampanya döneminin en çok sipariş alan günü 11 Kasım'da anlık ziyaretçi rakamları ortalamaların yaklaşık 5 kat üzerinde gerçekleşti. Kasım ayında satılan ürün adedi 30 milyona ulaştı.

Bursa 'dördüncü büyük kent'

Hepsiburada'nın Efsane Kasım kampanyalarına platform üzerinden satış yapan 100 binin üzerinde işletme katıldı. Bu dönemde üç büyük il dışında Hepsiburada üzerinden en çok sipariş alan iller Bursa, Kocaeli, Konya, Adana ve Gaziantep oldu.

Hepsiburada kullanıcıları alışveriş için en çok akşam 21.00-22.00 saatlerini tercih etti. Bu saatler arasında en çok temel tüketim kategorisi ilgi görürken en çok şampuan satıldı.

En çok satılan ürünler

Hepsiburada müşterileri Efsane Kasım'da en çok temel tüketim ve gıda, giyim, sağlık ve güzellik, züccaciye ve kozmetik kategorilerine ilgi gösterdi.

En çok satın alınan ürünler şampuan, tuvalet kağıdı, bardak, yüz bakım ürünleri, sweatshirt, deodorant, deterjan, çikolata ezmesi, çorap ve ıslak mendil oldu. Giyim kategorisinde ise toplam satış geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2,5 katına çıktı.

Bilgisayar kategorisinde en çok bilgisayar, monitör, USB bellek ve mouse setleri satılırken teknoloji aksesuarlarında en çok kulaklık, akıllı saat, şarj aletleri ve kılıflar tercih edildi. Kasım ayında kozmetik kategorisinde en çok cilt bakım ürünleri ve parfüm satın alındı. Bu ürünleri vücut bakım kremleri ve C vitamini serumları takip etti.

Küçük ev aletleri kategorisinde espresso makineleri bu yılın en çok sipariş verilen ürünleri arasına girdi. Küçük ev aletleri kategorisinde espresso makinelerini geçen senenin yıldızı olan airfryerlar takip ederken şarjlı süpürgeler, robot süpürgeler, Türk kahvesi makineleri ve blenderlar da müşteriler tarafından yoğun ilgi gören diğer ürünler olarak ön plana çıktı. Efsane Kasım kampanyaları, 30 Kasım'a kadar devam edecek.