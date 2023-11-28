Kastamonu Entegre ‘inovasyon şampiyonu’

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), bu yıl 10’uncusunu düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında yer alan, Türkiye’nin inovasyon şampiyonlarının belirlendiği, İnovaLİG ’de iş dünyasındaki yenilikçi yaklaşımları ve başarıları ile öne çıkan şirketler ödüllerini aldı. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ödül töreninde, ahşap bazlı panel sektörünün global markası Kastamonu Entegre “İnovasyon stratejisi” kategorisinde ödüle layık görüldü. İnovasyon ve Ar-Ge alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Kastamonu Entegre, üst üste üç yıldır ilk üçte yer alma başarısını birincilik ödülüyle ileri bir aşamaya taşıdı.

Ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “Şirket olarak inovasyona ve sürdürülebilir gelişmeye olan bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bu ödül, şirketimizin üstün inovasyon stratejisinin ve ekip çalışmasının bir göstergesidir. Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne ve değerli jürimize teşekkür ederiz” dedi.

Kastamonu Entegre olarak Cumhuriyetin 100’üncü yılında böyle prestijli bir ödül almaktan dolayı gururlu olduklarını belirten Yıldız, küresel pazarlardaki rekabet güçlerinin temelinde, inovasyonu iş kültürlerinin merkezine koymalarının etkili olduğunu söyleyerek şu görüşleri paylaştı:

“Rekabetin her geçen gün arttığı, değişimin hızına yetişmekte güçlük çektiğimiz bir dönemde inovasyonun sürdürülebilir başarı için olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, Kastamonu Entegre olarak inovasyonu, ulaşılması gereken bir aşamadan öte şirketimizin temel yapı taşı olarak görüyoruz. Bu yaklaşımımızla şirketimizin sadece bugününü değil, geleceğini de şekillendirdiğimize inanıyoruz. Uzun zamandır sürdürülebilir şekilde yürüttüğümüz AR-GE ve inovasyon çalışmalarımızın itibarlı kurumlar tarafından takdir edilmesi çok kıymetli. Elde ettiğimiz bu başarı, tüm çalışanlarımızın ortak çabası ve özverisiyle mümkün oldu. Gelecekte de inovasyon alanında öncü ve etkileyici projelerle sektörümüzde liderliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.”