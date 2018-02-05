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Katar Havayolları Hatay seferlerine başlıyor

Katar Havayolları, 4 Nisan'dan itibaren Hatay Havalimanı'na direkt uçuş seferleri başlatacağını açıkladı.

Katar Havayolları Hatay seferlerine başlıyor
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Katar Havayolları, 4 Nisan'dan itibaren Hatay Havalimanı'na direkt uçuş seferleri başlatacağını bildirdi. 

-Hatay'a haftada 3 gün doğrudan sefer

Katar Havayollarından yapılan yazılı açıklamada, Hatay'a haftada üç sefer düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'ye yapılacak seferlerde İstanbul'daki Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Ankara'daki Esenboğa ve Adana'daki Şakirpaşa havalimanlarından sonra Hatay'ın beşinci destinasyon olacağı kaydedildi.

Merkezi Doha'daki Uluslararası Hamed Havalimanı'nda bulunan Katar Havayolları, 200 uçağıyla 150 noktaya sefer düzenliyor. 

Kaynak: AA

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