Kayalar Kimya'nın yatırım hedefi 100 milyon TL

Tuzla fabrikasında yeni depo yatırımlarını gerçekleştirdiklerinden söz eden Kayalar Kimya Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kayalar, kapasite artırımı için yatırımlarına devam ettiklerini, 2024 yılı için 100 milyon TL yatırım hedeflediklerini belirtti. Ayrıca kalite kontrol laboratuvarı ve Ar-Ge yatırımlarının da olacağını söyleyen Kayalar, yeni ekipmanlarla fabrikalarını daha da ileriye taşıyacaklarını dile getirdi.

Bunun yanı sıra mobilya boya ve vernikleri, dış cephe ahşap boya ve vernikleri ile inşaat boyaları olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi ile Rusya, Cezayir, Özbekistan, Irak, Gürcistan, Katar, Polonya gibi 55’e yakın ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Kayalar, bu ülkelerin bazılarında mobilya vernik boyaları satışında lider konumda olduklarını, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında da aktif olduklarını dile getirdi. Tuzla ve Gebze’de iki üretim tesisleri bulunduğundan söz eden Tolga Kayalar, “Tuzla’da bulunan Ar-Ge laboratuvarımızda müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak özel ürünler geliştiriyoruz. Çalışan sayımız 2023 yılı başında yaklaşık 350 kişiyken şu anda 400 kişiyi geçmiş durumdayız” dedi.

Kuruldukları günden itibaren sürdürülebilir büyümeye odaklandıklarını söyleyen Kayalar, şu anda Tuzla ve Gebze’de 2 fabrika ile faaliyet göstermeye devam ettiklerini dile getirdi. Gebze’deki ikinci fabrikalarında endüstriyel ahşap tutkalları ve bağlayıcılar ürettiklerinden söz eden Kayalar, “Endüstriyel tutkal sektörüne KayaColl, KayaTherm, KayaPur, KayaPren, KayaSit, KayaSil, KayaFlex markalarıyla adım attık. Hedefimiz tutkal ve bağlayıcılar alanında büyümek” diye konuştu.

“Afrika kıtasında payımızı artırmak istiyoruz”

Afrika kıtasında hâkimiyetlerini artırmak istediklerini belirten Tolga Kayalar, ayrıca Polonya’daki yapılanmalarını Merkez ve Batı Avrupa’ya daha iyi hizmet verebilmek için kurduklarını ifade etti. Şu anda Polonya’da iki depoları ve ofisleri bulunduğunu aktaran Kayalar, “Yakın dönemde İspanya ve Portekiz’e satışlarımız da başladı. Önümüzdeki dönemde ise Batı Avrupa, ABD, Güneydoğu Asya, Orta ve Güney Afrikada daha fazla pazar payı almayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Tuzla’da bulunan bin 800 metrekarelik Ar-Ge laboratuvarında özel ürünler geliştirdiklerinden söz eden Tolga Kayalar, 60’a yakın Ar-Ge çalışanıyla, 100'ün üzerinde reçine çeşidi üreterek, çevreye ve insana saygılı ürünler ile sektörde fark yarattıklarını vurguladı. Türkiye’nin en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirketlerinin yer aldığı Ar-Ge 250 listesinde geçen yıl 17.4 milyon TL’lik Ar-Ge harcaması ile 245’inci sırada yer aldıklarını belirten Kayalar, “Ar-Ge faaliyetlerinin sektörün global arenada gelişmesi anlamında önem taşıdığını düşünüyoruz ve bu anlayış ile bu yıl da yatırımlarımıza devam ediyoruz” diye konuştu