Kayapa SİAD Hakan Söğünmez dedi

Kayapa OSB hizmet binasında, Tayfun Kurdal’ın Divan Başkanlığı, Halil İbrahim Nalbant ile Harun Ulu’nun da Divan Kurulu Üyeliği’nde yapılan genel kurulda, KSİAD’ın 2021-2023 dönemi faaliyet raporu ile mali tabloları okundu.

Genel kurula hitaben konuşan KSİAD Başkanı Hakan Söğünmez devraldığı bayrağı daha yukarı taşımayı hedeflediğini belirtti. Gelecek dönem çalışmaları hakkında bilgi veren Söğünmez 'Özel bir hastane ile Kayapa OSB sınırları içerisinde faaliyet gösteren firma çalışanlarına ayakta ve yatarak tedavilerde protokol yapılarak indirim almayı, firmaların ve çalışanlarının ihtiyaç duyduğu eğitim ve seminerleri düzenlemeyi, 15 günde bir firma ziyaretleri gerçekleştirerek firmaların faaliyetlerini tanıtmayı planlamış durumdayız. Bunları el birliğiyle gerçekleştireceğiz' ifadelerini kullandı.

Kayapa Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin 2023-2025 dönemi Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asıl: Hakan Söğünmez, Ali Güler, Abdullah Nişancıoğlu, Harun Ulu, Levent Tavukçu

Denetleme Kurulu Asıl: Ali Karen, Tayfun Kurdal, Adem Yalçın.