Kayra Yemek'te kapasite 30 bin kişiye çıktı

Kenan SERTALP

Kayra Yemek Genel Müdürü Tayfun Kurdal günlük 30 bin kişilik yemek üretimi yaptıklarına dikkat çekti. Tayfun Kurdal “Her zaman Ar-Ge’ye büyük önem verdik, çok çalıştık ve işimize yatırım yaptık. Teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak iş süreçlerimizde iyileştirmeler yapmaya devam ediyor ve buna paralel olarak yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

Varlığımızın devam ettiği çeyrek asrı aşkın sürede elbette birçok zorlukla karşı karşıya kaldık. İşletmemizin güvenilirliğinin ve müşteri memnuniyeti başarısının arkasındaki mottomuz; zor dönemlerde dahi kalite standartlarımızdan ödün vermememizdir” dedi.

Tayfun Kurdal, ekonomik dalgalanmaların iş süreçlerinde pek çok dinamiği tetiklediğine işaret ederek, “Güçlü sürdürülebilir ekonomi politikamızla, tedarik zinciri optimizasyonumuzla kalite çizgimizi düşürmeden üretime devam ediyoruz. Bugün içinden geçtiğimiz süreçlerdeki başarımızdaki gücümüzün bir diğer kaynağı da çalışanlarımızın tecrübesi ve özverisinden gelmektedir” diye konuştu.