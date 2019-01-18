Kayseri Şeker, halka arza hazırlanıyor
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi, hisselerini halka açmaya hazırlanıyor. Hisselerin Borsa İstanbul'da alınıp satılabilmesi için şirketin yüzde 10 hissedarı olan Varlık Fonu'yla görüşmeler yapılıyor. (Hatice Şimşek)
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