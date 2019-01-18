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Kayseri Şeker, halka arza hazırlanıyor

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi, hisselerini halka açmaya hazırlanıyor. Hisselerin Borsa İstanbul'da alınıp satılabilmesi için şirketin yüzde 10 hissedarı olan Varlık Fonu'yla görüşmeler yapılıyor. (Hatice Şimşek)

Kayseri Şeker, halka arza hazırlanıyor
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