Kayseri’de ANAMAK 2024 coşkusu

Türkiye’nin köklü metal ve ahşap işleme makineleri üreticileri ile uluslararası yatırımcıları Kayseri’de buluşturan ANAMAK 2024 Anadolu Metal ve Ahşap İşleme Makineleri ve Teknolojileri Fuarı coşkulu bir tören ile başladı. NOBEL Expo Fuarcılık’ın uluslararası vizyon ve tecrübesinin imzasını taşıyan organizasyonda 80’in üzerinde üreticinin 400’den fazla makinesi beğeniye sunuldu. Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi’nde 5 Mayıs akşamına kadar profesyonel alıcıları ağırlayacak fuara Kayseri Valisi Gökmen ÇİÇEK’in açıklamaları ve NOBEL Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan ÇELİK’in müjdeleri damga vurdu.

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) ve Çelik Kapı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (KAPSİAD) iş birliği ile düzenlenen organizasyon, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

"Seferberlik gibi bir mücadele"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile KOSGEB tarafından desteklenen fuarın açılış konuşmasında ihracatın önemine dikkat çeken Kayseri Valisi Gökmen ÇİÇEK, “Anadolu’nun ortasında bir şehir bir mücadele veriyor. Üretiyor, ihracat yapıyor, ülkesine katma değer sağlamak için her şeyi deniyor. Ekonomiye yük olmuyor, yük almak için çabalıyor. İhracatı arttırmaya çalışmak milli bir görev, bir seferberlik sayılır. Sanayi Odası ve Ticaret Odası başkanlarımız ihracat rakamlarını Milli Takımımızın maç sonucu gibi takip ediyor. Her ay ‘yükseldik mi düştük mü’ korkusu yaşanıyor. Çok şükür ki ilk üç ayda yüzde 4’lük bir yükselişimiz var” diye konuştu.

"Sitem etme fırsatı bulamadım"

İhracatın artmasında fuarların büyük önem taşıdığına vurgu yapan ÇİÇEK, “Ama doğru yerde, doğru zamanda ve doğru kişiler ile yapılan fuarların katkısı var. OSB’miz ve odalarımız, iş insanlarımız bu fuarda doğru bir marka ile çalışıyor. Şu ana kadarki tüm fuarlarda ne dediyse yaptığı için, verdiği sözleri tuttuğu için NOBEL Expo Fuarcılık’ın başında bulunan Erhan (ÇELİK) beye ve ortağı Murat (ŞAROĞLU) beye çok teşekkür ediyorum. Ben aslında sitem etmeyi seviyorum. Erhan beye de sitem edeceğim ama şu ana kadar fırsat bulamadım. NOBEL Expo fuarcılık verdiği sözlere önce kendi inandı, sonra bizi inandırdı, son olarak da tüm Kayseri’yi inandırdı. Fuarlar sadece makine ihracatını arttırmıyor. Şehrin tanıtımına ve turizmine de katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

"Sözümüzü tutmayı sürdürüyoruz"

Türkiye’nin ihracatını arttırmak için yurt dışında attıkları adımlardan söz eden ve alkış alan NOBEL Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan ÇELİK, “Çok özel teşekkürlerim var. Başta sayın valimiz olmak üzere Kayseri’nin tüm sanayi ve ticaret insanlarına… Özellikle de yurt dışından gelen misafirlerimize misafirperverlik gösteren Kayseri halkına çok teşekkür ediyorum. Anadolu Mobilya Fuarı’nı yaparken bu kenti fuar merkezi haline getirmeye ve üretim kapasitesi nedeniyle Kayseri’nin ticari hacmini güçlendirmeye yönelik adımlar atacağımızı söylemiştik. Sayın valimize ve sektör temsilcilerimize; gerek fuarlarımızla gerekse dış ticaret şirketimizle ihracata katkı veren operasyonlar yapacağımıza söz vermiştik. Sözümüzü tutmaya devam ediyoruz. Anadolu Mobilya Fuarı 3’üncü organizasyonun ardından marka haline geldi” ifadelerini kullandı.

"İhracata destek devam edecek"

Arkasından KAPEX Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı’nın benzer bir etkiyle katılımcılarını memnun ettiğini aktaran ÇELİK, şöyle devam etti: “İlk kez düzenlenen bu fuar ile fuar sayımızı 3’e çıkarıyoruz. Kasım ayında makine ve mobilya yan sanayi fuarıyla bu sayı 4 olacak. Kayseri’de bir organizasyon ile başlayan yürüyüşümüz gelecek sene inşallah 7 fuara yükselecek. Üretim şehri Kayseri’yi bir fuar kenti haline getireceğiz. Dener Makine gibi ülkemize ve Kayseri’ye destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum, tarım ve değirmen makineleri ile ilgili Rusya Krasnodar’da bir depolama merkezi ve showroom oluşturduk. Rusya’ya açılmak isteyen üreticilerimiz ürünlerini orada depolayıp, dış ticaret şirketimiz aracılığıyla satış imkânı bulacak. Aynı uygulamayı iki hafta sonra değerli KAYMOS Başkanı ve yöneticileri ile sürdüreceğiz. Kayseri mobilyasını Rusya’da satışa hazır tutmak üzere bir depolama ve showroom alanı oluşturacağız. Rusya’daki girişimlerimiz Moskova’da mobilya fuarı ile devam edecek. Bununla da sınırlı kalmayacağız. Yurt dışında fuar alanı işlettiğimiz ve şirketlerimizin bulunduğu her ülkede, Kuzey Afrika’da Libya’da, Ortadoğu’da, Almanya’da… Bütün bu depolama alanları tüm sektörlere açık. Sadece fuarlar ile değil, dış ticaret şirketimizle de ülkemizin ihracatına destek vermeye devam edeceğiz inşallah.”

"Fuarlar şehirlere ruh katıyor"

Açılışta katılımcılara hitap eden Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet BÜYÜKSİMİTCİ ise “Fuarlar şehirlere kattığı ruh ve ticari hacmi geliştirmesi açısından çok önemli. Geçmişte de bazı denemeler oldu. Yanlış hamleler nedeniyle verim alınamadı. Ancak NOBEL Expo Fuarcılık sayesinde çok şey değişti. O nedenle yönetim kurulu başkanı sayın Erhan ÇELİK ve başkan yardımcısı sayın Murat ŞAROĞLU’na çok teşekkür ediyorum. Bizi Kayseri’de fuarcılığın başarılı olacağına inandırdılar. Yapılan iş Türkiye’ye büyük bir hizmettir. İhracatın, ekonominin, istihdamın gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Makine sektörü katma değeri yüksek ürünlere sahip. Eskiden ithal ettiğimiz, tonla para verdiğimiz makinelerin artık burada üretildiğini görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Makine imalat sanayi Türkiye’de büyük bir güce sahip olmaya başladı. Buna rağmen ihracat konusunda almamız gereken çok yol var. Oda olarak her zaman üreticilerin yanındayız. Bunun bilinmesini istiyorum” açıklamasını yaptı.

ABD’den satın alma heyeti

B2B Alım Heyeti Programı kapsamında 28 ülkeden gelen profesyonel alıcıların ağırlandığı fuarda ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, Çin, Hindistan ve Rusya gibi Türkiye'nin en çok makine ihracatı yaptığı gelişmiş ülkelerden alıcılar da yer aldı. Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Gürcistan, Irak, İran, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Özbekistan, Sırbistan, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus, Türkmenistan, Umman ve Ürdün’den gelen alıcılar da fuarda inceleme ve satın alma yaptı.

Organizasyonda mobilya, kapı pencere, beyaz eşya yan sanayi, otomotiv yan sanayi, yedek parça ve savunma sanayi başta olmak üzere 30’dan fazla sektörde kullanılan metal ve ahşap işleme makineleri sergileniyor. Bu önemli fuarı ayrıca Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu’na bağlı Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu, Konya, Samsun, Sivas ve Mersin illerindeki odaların üyeleri de ziyaret etti.