‘Kefalet Portalı’na 15 günde 250 başvuru

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) tarafından hayata geçirilen ve ihracatçı ile bankaları tek noktada buluşturmayı amaçlayan yeni nesil kefalet uygulaması ‘İGE Kefalet Portalı’ başvuruları almaya devam ediyor.

Portal ile ihracatçı KOBİ’lerin özellikle faiz oranı olmak üzere en uygun finansman koşullarına ulaşmasına aracılık ettiklerini söyleyen İhracatı Geliştirme AŞ Genel Müdürü Kasım Akdeniz, portala 15 günde 250 firmanın başvurduğunu açıkladı. “Beklentimiz daha fazla olması” diyen Akdeniz, portal üzerinden ne kadar çok ihracatçı başvurursa, bankaların bu sistem üzerinden ihracatçıya ulaşmasının o kadar artacağını ifade etti.

İhracatçı için önemli bir avantaj

Akdeniz, “Bu platformun ihracatçılar açısından en önemli avantajı; Türkiye'nin neresinde olursanız olun platform üzerinden bütün bankalara erişebiliyorsunuz. Bankalar açısından avantajı ise bu portakal üzerinden tüm ihracatçılara ulaşma imkanı sunması. O nedenle hem bankalara hem de ihracatçıya gerçekten katma değer yaratan bir sistem. Dünyada da başka bir örneği olmayan bir uygulama oldu” dedi.

İhracatçıların Portal’dan faydalanmasını teşvik etmek ettiklerini kaydeden Akdeniz, “Bu Portal ortamı üzerinden ihracatçının kredi kullanması halinde, kefalet için ödedikleri yüzde 1.5 komisyonun yarısını ihracatçıya iade etme kararı aldık. Bu gerçekten önemli bir teşvik. 5 milyon TL’lik bir kredide ihracatçıya yaratacağı avantajın parasal karşılığı 37 bin 500 TL. Portal bu yönüyle de ihracatçı açısından önemli bir avantaj sağlayacak” diye konuştu.

Teklif veren bankanın cayma hakkı yok

Portala 21 bankanın entegre olduğunu hatırlatan İGE Genel Müdürü Kasım Akdeniz, portalın işleme sistemini şöyle anlattı: “İGE, sistem üzerinden başvuran ihracatçının kredibilitesini değerlendirip başvuruyu bankaların görebileceği bir havuz koyuyor.

Burada ihracatçının kredi notunu gören bankaların, faiz oranı, komisyon ve teminat yönüyle teklifini iletmesi için 7 gün süresi var. Banka teklifini ilettiği andan itibaren diğer bankalara göre kaçıncı sırada olduğunu görebiliyor.

Eğer teklif alt sıralardaysa ve bu ihracatçı ile çalışmak istiyorsa 7 gün boyunca kredi kullandırma koşullarını revize edip üst sıralara geçebiliyor. 7 günün sonunda ise sistemi kapatıyoruz. İhracatçıya da ‘iki iş günü içerisinde bu bankalardan herhangi birine başvurursan protokol gereği listede teklif ettikleri şartlarda bu krediyi kullandırmak zorundalar’. İhracatçı da herhangi bir yönlendirme olmadan teklif veren listedeki istediği bankadan kredi kullanabiliyor.

Dolayısıyla biz faize bir üst limit koymak yerine enflasyon, günün şartları ne olursa olsun bugünün şartlarında bankaların sunabileceği en iyi koşulla ihracatçıyı bir araya getiriyoruz.” 2023’ün ikinci yarısından itibaren bütün ihracatçıların finansman maliyeti artışından şikayet ettiğini ifade eden Akdeniz, “Bu portal, o finansman maliyetlerini azaltan bir uygulama. Burada ne kadar çok ihracatçı, kendi kredi talebini sistem üzerinden yaparsa bu sistemin yaratıcıya katma değer o ölçüde artar” dedi.