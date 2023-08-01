Kelebek Mobilya Rusya'da ilk konsept mağazasını açtı

Moskova'nın Mega Telpy Stan AVM’sinde açılan 1.300 metrekarelik yeni konsept mağazanın açılışına Türkiye Cumhuriyeti Rusya Büyükelçisi Mehmet Samsar, Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, Kelebek Mobilya Genel Müdürü Tolga Kaya ve Kelebek Rusya Ticasi Direktörü Denis Razumov katıldı.

100 satış noktasına ulaşacak

Kelebek Mobilya Genel Müdürü Tolga Kaya, yurt dışı açılımlarının hız kesmeden devam edeceklerini söyledi. Kaya, “Kelebek Mobilya olarak sektördeki öncü konumumuzla Rusya'da ilk konsept mağazamızı başarıyla açmanının gururunu yaşıyoruz. Rusya’daki iş ortaklarımız ART LİFE ile satış kanallarımızı artırarak Kelebek Mobilya’nın etkili marka konumunu yükseltmeyi hedefliyoruz.

Yenilikçi pazarlama stratejilerimizle bu pazarda Türk mobilya markası olarak ülkemizin ihracat rakamlarına katkı sağlamak istiyoruz" dedi. Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirten Kaya, “Amacımız, unutulmaz bir alışveriş deneyimi yaşatmak. Kelebek Mobilya ailesi olarak, Rusya'daki yeni konsept mağazamızla birlikte bu ülkedeki müşterilerimizle daha yakın bir ilişki kurmayı ve onların hayatlarına değer katmayı hedefliyoruz” dedi.

Kelebek Mobilya’nın Rusya açılımının önemli detaylarını aktaran Kelebek Rusya Ticari Direktörü Denis Razumov da “Rusya, Kelebek Mobilya için öncelikli pazarlardan biri. Kelebek, kuruluşundan bu yana Türkiye'de kendi pazar segmentinde lider olmuş ve olmaya devam ediyor. 5 yıl içinde, nüfusu 500 bin ve üzeri olan Rusya şehirlerinde 100'den fazla yeni satış noktası açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.