Kendi işini kurmak isteyen mikro-girişimciler GOODFORYOU'da buluşuyor

GOODFORYOU’nun doğuşunda sıra dışı girişimci ve öncü Cem Akın’ın büyük bir rolü vardır. 16 yaşında girişimci olarak kariyerine başlayan Cem Akın, ilk olarak bir Amerikan şirketinin bayisi olarak çalışmaya başladı. Oradaki başarılarından sonra 18 yaşında kendi şirketini kurdu. 2008 yılında kendi markasını yaratarak yatak sektörüne yön vererek sektörde yeni bir kategori açtı.

2011 yılında en iyi yatak odası kategorisinde ‘’Elle Dekorasyon Uluslararası Tasarım Ödülü’’ alarak onurlandırıldı.

Cem Akın, GOODFORYOU'nun temellerini New York'a taşındıktan sonra atmaya başladı. New York'ta dijital çağın hızlı dönüşümünü fark eden Cem Akın, dijital nomad çalışmanın yeni bir dünyanın, gençlerin ve hatta birçok insanın hayali olduğunu öngörerek insanları mikro-girişimcilik konusunda bilinçlendirirken, GOODFORYOU’yu bir EdTech şirketi olarak kurguladı.

Mikro-girişimciliği demokratikleştirme ve sınırlı mali kaynaklara sahip bireylerin iş sahibi olmalarını sağlama vizyonuyla hareket eden Cem Akın, Amerika'da mikro-girişimci adaylarına benzersiz bir eğitim ve mentorluk platformu sağlamayı amaçlayan bir EdTech şirketi olan GOODFORYOU'yu kurdu. Cem Akın, büyük ölçüde büyük yatırımlara ve yüksek bütçelere dayanan girişimcilik stratejilerine meydan okuyarak çığır açan bir iş modeli ortaya koydu.

2020 yılında Cem Akın, fahiş kira yükünü ortadan kaldıran ve esnaf ile girişimci arasında kar paylaşımını kolaylaştıran yenilikçi bir iş planı geliştirdi. Minimum 35.000 TL sermaye yatırımı ile kendi kahve dükkanını açmak isteyen kişiler tarafından büyük bir ilgi gördü. Sadece 90 günde 85 bayilik kuruldu ve altı ay içinde 158 şube başarıyla faaliyete geçti.

Bu başarıdan güç alan Cem Akın, yenilikçi iş modellerini dijital dünyaya yaymanın potansiyelini fark etti. Sektöre ilişkin derin anlayışından yararlanarak, GOODFORYOU eğitim ve mentorluk platformunu kavramsallaştırdı. Bu devrim niteliğindeki uçtan uca dijital platform, kendi işini kurmak isteyen ya da işini geliştirmek isteyen kişilere 16 Adım Programı ile iş kurma yolculuğuna nasıl çıkacağını, 100 Adımda İş Kurma Klavuzu ile işini nasıl kuracağını, Mentorluk Aplikasyo’nu ile de iş kurma yolculuğunda yolda nasıl kalacağını öğretiyor.

GOODFORYOU eğitim ve mentorluk platformu’nun Türkiye'deki test süreci ve başarısı, Cem Akın’ın başarısını küresel olarak genişletmesine olanak sağladı. Amerika’da yapılanmış şirketin planları arasında platformu 2023’ün ikinci çeyreğinde Amerika ve Türkiye’ye ek olarak, İngiltere ve Avrupa’da kurulacak ofislerle genişletmek yer alıyor. Dünya çapında gelecek vaadeden mikro-girişimciler üzerinde önemli bir etki yaratmaya hazırlanıyor. Cem AKIN, klişelere meydan okuyarak milyonlarca bireyin potansiyelini ortaya çıkarmayı ve onların kendi işinin sahibi olmaları hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Yapay Zeka gücüyle sınırları zorlamaya devam ediyor

Cem Akın, yapay zekanın gücünün farkında olarak GOODFORYOU platformunun sınırlarını daha da zorladı ve platformun içinde yer alan dijital Mentorluk Aplikasyonu’na, AI teknolojisini entegre etmek üzere çalışmalara başladı. Bu son teknoloji yaklaşımı, hevesli mikro-girişimcilerin dijital çağda öğrenme, gelişme yolunda onlara özel rehberlik ve destek verecek.

Cem Akın, GOODFORYOU platformunda yer alan Mentorluk Aplikasyonu’na ekleyeceği bu Yapay Zeka mentorluk yazılımı ile mikro-girişimcilere 365 gün 7/24 rehberlik sağlayacak. Erişilebilir eğitimi ve kişiselleştirilmiş dijital mentorluğu birleştirerek, mikro-girişimcilerin başarı oranını %1'den etkileyici bir şekilde %10’lara, %20’lere yükseltmeyi hedefliyor. GOODFORYOU dünya çapında bireyler için çığır açan bir yaklaşım sunan tarihteki ilk mikro-girişimcilik eğitim ve dijital mentorluk platformu ile yoluna devam ediyor.

Mikro-girişimcilik dünyasına yenilik getirmeye devam edecek

Amerika’da bulunan GOODFORYOU şirketiyle Cem Akın, önde gelen işletmelerden önemli miktarlarda yatırımlar aldı.

Çığır açan girişimci arayışlarının ötesinde, Cem Akın bilgi ve uzmanlığını başkalarına da aktarmayı kendine görev bilmektedir. Tanınmış Üniversitelerde birçok mikro-girişimcilik atölye çalışması yürüterek, gelecek vadeden işletme sahiplerini paha biçilmez içgörülerle güçlendirmiştir. Ayrıca Cem AKIN, Instagram profili aracılığıyla da mikro-girişimci adayları ile aktif olarak iletişimde kalarak, Instagram’da canlı bir topluluk oluşturmaktadır.

Cem Akın'ın dijital teknoloji sektöründeki olağanüstü başarıları, onun vizyoner zihniyetini ve dünya çapındaki bireyleri güçlendirme konusundaki sarsılmaz bağlılığını örneklemektedir. Yolculuğu, daha kapsayıcı ve dinamik bir iş ortamı yaratmada dijital inovasyonun dönüştürücü gücünü göstererek, gelecek vadeden mikro-girişimcilere ilham kaynağı oluyor.

