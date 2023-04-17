Kent depremzedeye istihdam yarattı, 13 bin ton şeker üretti
Kent, bu bayram için 13 bin ton üretim yaptı. Toplam satışlarının yüzde 25’ini bayramda yapan şirket, Mondelez International içinde en hızlı büyüyen yatırım olarak da dikkat çekiyor.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Ürünleriyle olduğu kadar reklam filmleriyle de bayram geleneklerini ön plana çıkaran Kent, bu bayram için 13 bin ton şeker üretti. Bayram döneminde toplam 7 bin kişiye ek istihdam sağlayan şirket, bu yıl ek istihdamın yüzde 10’unu depremzedelere ayırdı. Kent’in uzun yıllardır bayramlık şeker kategorisinde yüzde 50’lik pay ile pazar lideri olduğunu söyleyen Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, Kent olarak bu yıl Gebze’deki üretim tesisinde yaklaşık 15 bin 850 tonluk üretim hedeflediklerini açıklayarak, Ramazan Bayramı içinse 13 bin tonluk üretimi tamamladıklarını kaydetti. 2023’te Türkiye genelinde kasaba pazarları da dahil 10 bin geleneksel satış, 30 bin de modern satış noktasında bayram şekeri sunduklarını aktaran Karagöz, geçen yıl Kurban Bayramı’nda 75 lira olan bayram şekeri fiyatlarının da 99 liraya çıktığını iletti. Karagöz, “Şeker kategorisi, Mondelez International Türkiye’nin toplam net satış hasılatının yüzde 25’ini oluşturuyor ve bayram için yapılan toplam hediyelik ve ikramlık şeker satışı, tüm yıl boyunca gerçekleştirilen şeker satışından yüzde 22 fazla” dedi. Karagöz, online satışların da toplam satış içinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
60’tan fazla üretim hattında şeker, sakız, jöleli şeker ve çikolata gibi alanlarda atıştırmalık üretimi yapan Kent Gebze Fabrikası, Mondelez International’ın en büyük fabrikalarından biri. Kent şekerlerinin 50 yılı aşan köklü tarihiyle tüketicisinde güven uyandıran, güçlü duygusal bağlar kuran bir marka olduğunu söyleyen İhsan Karagöz, Mondelez Grup içinde Avrupa bölgesinde en hızlı büyüyen yatırımın Türkiye olduğunu kaydetti. Atıştırmalık grubunda 2022’nin ‘çok iyi’ geçtiğini değerlendiren Karagöz, 2021’de 132 milyon dolar olan cironun geçen yıl 205 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Karagöz, ciro içinde 20 milyon doların kruvasan grubundan geldiğini kaydetti.
“Yatırım sinyalleri alıyoruz”
Bayram şekeri kategorisinde, başta Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan ve Kuveyt olmak üzere 26 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Karagöz, “İhracatta maliyet bazlı dünyada fırsatlar var. Bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Jelibon üretimimiz 5 yılda 40 bin tona geldi. Bu gruptaki ihracatımız 40 milyon dolar. Özellikle jelibon grubunda ABD’ye ürün yetiştiremiyoruz. Yeni yatırım gerekecek. Netleşen bir durum yok ama ana grubumuzdan yatırım sinyalleri alıyoruz” diye konuştu.
4 deprem şehrinde şeker dağıtılacak
Kent, ‘Kent Bayram TIR’ı’ ile Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illerini ziyaret edip şeker dağıtacak. Mobil ekiple çevredeki tüm çadır ve konteyner kentlere gidilerek TIR’a ulaşamayan depremzedeler için mobil ekip tüm etkinlik süresince bayram kutlaması yaparak şeker dağıtacak. hermesajbirumut.com adlı siteden toplanan bayram mesajları led ekrandan etkinlik boyunca yansıtılacak. 10 bin kişi ile bayramlaşma hedeflenen etkinlik kapsamında Malatya'da 3 bin, Kahramanmaraş’ta 2 bin, Adıyaman'da 2 bin, Hatay'da 2 bin 500 depremzedeye ulaşılacak.
İkramlık şeker pazarı 1.2 milyar TL
Türkiye’de hediyelik ve ikramlık şeker pazarı büyüklüğü 1.2 milyar lira. Hane başı yıllık bayram şekeri tüketimi 2.47 kg.
Türkiye’de toplam bayram şekeri tüketimi ise 24-26 bin ton. Bu dönemde satın alınan hediyelik ve ikramlık ürünlerin yüzde 81’ini bayramlık şeker ürünleri oluşturuyor.