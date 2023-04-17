Kent depremzedeye istihdam yarattı, 13 bin ton şeker üretti

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Ürünleriyle olduğu ka­dar reklam filmleriy­le de bayram gelenek­lerini ön plana çıkaran Kent, bu bayram için 13 bin ton şe­ker üretti. Bayram döneminde toplam 7 bin kişiye ek istihdam sağlayan şirket, bu yıl ek istih­damın yüzde 10’unu deprem­zedelere ayırdı. Kent’in uzun yıllardır bayramlık şeker kate­gorisinde yüzde 50’lik pay ile pazar lideri olduğunu söyleyen Mondelez International Tür­kiye Genel Müdürü İhsan Ka­ragöz, Kent olarak bu yıl Geb­ze’deki üretim tesisinde yak­laşık 15 bin 850 tonluk üretim hedeflediklerini açıklayarak, Ramazan Bayramı içinse 13 bin tonluk üretimi tamamla­dıklarını kaydetti. 2023’te Tür­kiye genelinde kasaba pazar­ları da dahil 10 bin geleneksel satış, 30 bin de modern satış noktasında bayram şekeri sun­duklarını aktaran Karagöz, ge­çen yıl Kurban Bayramı’nda 75 lira olan bayram şekeri fiyatla­rının da 99 liraya çıktığını ilet­ti. Karagöz, “Şeker kategorisi, Mondelez International Tür­kiye’nin toplam net satış hası­latının yüzde 25’ini oluşturu­yor ve bayram için yapılan top­lam hediyelik ve ikramlık şeker satışı, tüm yıl boyunca gerçek­leştirilen şeker satışından yüz­de 22 fazla” dedi. Karagöz, on­line satışların da toplam satış içinde önemli bir yere sahip ol­duğunu söyledi.

60’tan fazla üretim hattında şeker, sakız, jöleli şeker ve çi­kolata gibi alanlarda atıştırma­lık üretimi yapan Kent Gebze Fabrikası, Mondelez Internati­onal’ın en büyük fabrikaların­dan biri. Kent şekerlerinin 50 yılı aşan köklü tarihiyle tüketi­cisinde güven uyandıran, güçlü duygusal bağlar kuran bir mar­ka olduğunu söyleyen İhsan Karagöz, Mondelez Grup için­de Avrupa bölgesinde en hız­lı büyüyen yatırımın Türkiye olduğunu kaydetti. Atıştırma­lık grubunda 2022’nin ‘çok iyi’ geçtiğini değerlendiren Kara­göz, 2021’de 132 milyon dolar olan cironun geçen yıl 205 mil­yon dolara ulaştığını açıkladı. Karagöz, ciro içinde 20 milyon doların kruvasan grubundan geldiğini kaydetti.

“Yatırım sinyalleri alıyoruz”

Bayram şekeri kategorisinde, başta Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan ve Kuveyt olmak üzere 26 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Karagöz, “İhracatta maliyet bazlı dünyada fırsatlar var. Bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Jelibon üretimimiz 5 yılda 40 bin tona geldi. Bu grup­taki ihracatımız 40 milyon do­lar. Özellikle jelibon grubunda ABD’ye ürün yetiştiremiyoruz. Yeni yatırım gerekecek. Netle­şen bir durum yok ama ana gru­bumuzdan yatırım sinyalleri alıyoruz” diye konuştu.

4 deprem şehrinde şeker dağıtılacak

Kent, ‘Kent Bayram TIR’ı’ ile Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illerini ziyaret edip şeker dağıtacak. Mobil ekiple çevredeki tüm çadır ve konteyner kentlere gidilerek TIR’a ulaşamayan depremzedeler için mobil ekip tüm etkinlik süresince bayram kutlaması yaparak şeker dağıtacak. hermesajbirumut.com adlı siteden toplanan bayram mesajları led ekrandan etkinlik boyunca yansıtılacak. 10 bin kişi ile bayramlaşma hedeflenen etkinlik kapsamında Malatya'da 3 bin, Kahramanmaraş’ta 2 bin, Adıyaman'da 2 bin, Hatay'da 2 bin 500 depremzedeye ulaşılacak.

İkramlık şeker pazarı 1.2 milyar TL

Türkiye’de hediyelik ve ikramlık şeker pazarı büyüklüğü 1.2 milyar lira. Hane başı yıllık bayram şekeri tüketimi 2.47 kg.

Türkiye’de toplam bayram şekeri tüketimi ise 24-26 bin ton. Bu dönemde satın alınan hediyelik ve ikramlık ürünlerin yüzde 81’ini bayramlık şeker ürünleri oluşturuyor.