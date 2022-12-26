Kerem Nükte Gayrimenkul, yeni hedeflerini belirledi
Kerem Nükte Gayrimenkul, 2022 yılı değerlendirme toplantısını Antalya'da gerçekleştirdi. Toplantıda, şirketin 2022 yılı performansı değerlendirilirken, gelecek için yeni hedefler de belirlendi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, programa Kerem Nükte Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Nükte'nin yanı sıra şirketin 51 personeli katıldı.
Toplantıda, şirketin 2022 yılı performansı değerlendirilirken, gelecek için yeni hedefler de belirlendi.
Verilen bilgiye göre, gayrimenkul sektöründeki serüvenine 2014 yılında Konya merkez ve ilçelerde başlayan Kerem Nükte Gayrimenkul, klasik emlakçılık anlayışından ziyade profesyonel gayrimenkul yönetim danışmanlığı çerçevesinde hareket ediyor.