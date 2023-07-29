Kering Grup Valentino’nun yüzde 30 hissesini alacak

Gucci gibi önemli markaların sahibi Fransız Kering Grup ve Mayhoola, Kering’in Valentino’daki hisselerin yüzde 30’unu, 1,7 milyar avro nakit bedelle satın aldığı bağlayıcı bir anlaşma yaptı. Kering Group’un resmi web sitesinden duyurulan habere göre anlaşma, Kering’in en geç 2028 yılına kadar Valentino’nun hisse sermayesinin yüzde 100’ünü satın alma seçeneği olacak. Bu işlem, Kering ve Mayhoola arasında daha geniş kapsamlı bir stratejik ortaklığın parçası ve Mayhoola’nın Kering’de hissedar olmasına yol açabileceği belirtiliyor. 1960 yılında Valentino Garavani tarafından Roma’da kurulan Valentino, uluslararası alanda en çok tanınan İtalyan lüks evlerinden biri. Güçlü bir mirasa sahip olan Maison de Couture, Haute Couture’e konusunda yüksek kaliteli lüks marka konumunda. Valentino’nun, dünya genelinde çok sadık bir müşteri kitlesi bulunuyor. Ünlüler tarafından tercih edilen hazır giyim, deri ürünleri, aksesuarlar sunan bir marka. Günümüzde Valentino’nun 25’ten fazla ülkede 211 doğrudan işletilen mağazası var ve 2022 yılında 1,4 milyar avro gelir ve 350 milyon avro tekrarlayan EBITDA (Earnings before interests, taxes, depreciation and amortization- faiz, amortisman ve vergi öncesi kar -FAVÖK) elde etti.

Stratejik ortaklık, Valentino CEO’su Jacopo Venturini’nin Mayhoola sahipliğinde başlattığı dünyanın en saygın lüks markalarından biri haline getiren marka yükseltme stratejisine bir destek niteliğinde olacağının altı çiziliyor. Kering, Yönetim Kurulu temsilcisi olarak önemli bir hissedar olacak. Mayhoola, hisse sermayesinin %70’ini elinde tutmaya devam edecek. Daha geniş ortaklık kapsamında, Kering ve Mayhoola, kendi gelişim stratejileriyle uyumlu potansiyel ortak fırsatları araştıracaklar. İlgili rekabet otoriteleri tarafından onaylanması şartıyla, işlemin 2023 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor.

Kering’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su François-Henri Pinault, “Mayhoola’nın sahipliğindeki Valentino’nun gelişiminden etkilendim ve Mayhoola’nın, güzellik ve zarafetle eş anlamlı eşsiz bir İtalyan evi olan Valentino’nun geliştirilmesi için Kering’i ortağı olarak seçmiş olmasından çok mutluyum. Jacopo Venturini’nin liderliğinde devam edecek olan marka yükseltme stratejisinin çok güçlü stratejik yolculuğunu Kering ile birlikte yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum” dedi.

Mayhoola CEO’su ve Valentino Yönetim Kurulu Başkanı Rachid Mohamed Rachid ise “Valentino, İtalyan lüks otoritelerinden biri ve Maison de Couture’nin gelecekteki gelişimi için stratejik bir ortak olarak Kering’i karşılamaktan çok mutluyuz. Bizim yönetimimiz altında, Valentino, son derece çekici bir lüks markası olarak temellerini güçlendirdi ve bu işbirliğinin bir sonraki bölümünde de Kering ile birlikte markayı daha da güçlendireceğiz. Valentino’daki ortaklığımıza ve birlikte araştırabileceğimiz diğer potansiyel yatırım fırsatlarına dört gözle bakıyoruz.” şeklinde açıkladı.