Kervan Gıda, 2. çeyrekte cirosunu 1,6 milyar TL’ye yükseltti

85 ülkeye ihracat yapan yumuşak şeker üreticisi Kervan Gıda, 2023 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2023 yılının ilk çeyreğinde büyüme ivmesini sürdüren Kervan Gıda tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre; şirketin 2023 yılı 2. çeyrek konsolide FAVÖK tutarı piyasa beklentilerinin üzerinde %17 marj ile 281 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin satış gelirleri de 2022 yılının aynı dönemine oranla yaklaşık %58 artarak 1,6 milyar TL seviyesine ulaştı. Brüt kâr marjı %34 olan Kervan Gıda’nın konsolide FAVÖK marjı da %17 oldu.

“Mısır yatırımımız ile birlikte ciro ve kârlılığımızı önemli ölçüde artıracağız”

İkinci çeyrek sonuçlarını değerlendiren Kervan Gıda İcra Kurulu Başkanı Burhan Başar, “2023 yılının ilk çeyreğini piyasa beklentilerinin üzerinde kapatmıştık. İkinci çeyrek sonuçlarımızdan da oldukça memnunuz. Bu rakamlara göre 2023 yılını hedeflerimizin ve beklentimizin üstünde güçlü bir şekilde kapatacağız. Kervan Gıda olarak bu başarı ve büyüme ivmemizi sürdürmek için yurt içi ve yurt dışında çeşitli yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Bu yatırımlardan en yenisi ise 105 milyonluk nüfusu ile Kuzey Afrika'nın en büyük ülkelerinden olan Mısır’a gerçekleştireceğimiz yatırım… Önümüzdeki süreç için Mısır’a yapmayı planladığımız 30 milyon dolarlık yatırımımızla, Türkiye'nin yanı sıra Mısır'ı da bir üretim üssüne dönüştürerek bölgedeki gücümüzü artırmayı planlıyoruz. Ayrıca bu yatırımın orta-uzun vadede şirketimizin ciro ve kârlılığını da önemli ölçüde artıracağına inanıyoruz” diye konuştu.

Doğru stratejilerle hedeflerine ulaştı

“2022 Küresel En İyi 100 Şekerleme Şirketi” listesine 82’nci sıradan giren ve 2023 listesinde 66’ncı sıraya yükselerek global başarısını kanıtlayan Kervan Gıda, Türkiye ve Polonya’da 110 bin metrekarelik yedi fabrikasıyla ve yıllık 111 bin ton üretim kapasitesiyle 3 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Amerika’da, İngiltere’de, Almanya’da, Rusya’da ve Polonya’da ortaklıkları bulunan Kervan Gıda, katma değerli ürün anlayışı ve verimlilik çalışmaları ile “Dünyanın En Büyük 5. Yumuşak Şeker Üreticisi” olma hedefini de gerçekleştirmişti.