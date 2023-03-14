Kervan Gıda 2022 yılını rekor kârla kapattı

Şirket yeni yatırımların da katkısıyla 2022 yılında cirosunu da %162 artırarak toplamda 4,8 milyar TL ciroya ulaştı. Şirket bu dönemde yüzde 12,9 marjla 626 milyon lira FAVÖK ürettiğini duyurdu. Bu verilere göre 2022 yılı FAVÖK’ü, 2021 yılına göre yüzde 197 artış gösterdi.

"Stratejiyi doğru planladık"

Yıl sonu hedeflerini yakalayarak seneyi kapattıklarını belirten Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, “Bu başarı ticari stratejilerimizi ve hamlelerimizi ne kadar doğru planladığımızı gösteriyor. Elde ettiğimiz satış ve kârlılık rakamları ve Türkiye sanayisine sağladığımız fayda ile pozisyonumuzu sağlamlaştırdık. Şirket olarak bu başarıdan hareketle gelişimimizi ve ticaretimizi daha ileri taşımak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi