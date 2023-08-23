Kervan Gıda 3 milyona yakın lot sattı

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bugün KAP'a geri alınan payların elden çıkarılması hakkında açıklamada bulundu.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Şirket Yönetim Kurulu’nun 23.08.2023 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda, 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı dahilinde bugüne kadar geri alım işlemi gerçekleştirilen 2.800.093 adet hissenin piyasa şartlarında satışına ve 15 Şubat 2023 tarihinde açıklanan azami fon tutarının 300.000.000 TL ve azami hisse adedinin 12.000.000 adet olduğu Geri Alım Programı’nın ise devam etmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda 23.08.2023 tarihinde 2.800.093 adet hissenin satışı gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.